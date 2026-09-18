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Agenda Deportiva del 18 de setiembre de 2026

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18/09/2026, 04:00
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Martín Perdomo en el partido entre Olimpia y Verdirrojo por la Liga de Ascenso de básquetbol.
Martín Perdomo en el partido entre Olimpia y Verdirrojo por la Liga de Ascenso de básquetbol.
Foto: @LDA_Uy.

Clausura de Argentina, fútbol de Europa y LDA

Verdirrojo enfrente a Olimpia en la Liga de Ascenso de Básquetbol

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