Agenda Deportiva del 18 de setiembre de 2026

Clausura de Argentina, fútbol de Europa y LDA Verdirrojo enfrente a Olimpia en la Liga de Ascenso de Básquetbol Wolfsburg vs. Darmstadt 2. Bundesliga 13:30 Disney+

Bayern Munich vs. Union Berlin Bundesliga 15:30 ESPN 2/Disney+

Monza vs. Sassuolo Serie A 15:45 ESPN 3/Disney+

Monaco vs. Lens Ligue 1 15:45 ESPN 4/Disney+

Bristol vs. Watford Championship 16:00 Disney+

Espanyol vs. Elche LaLiga 16:00 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Brentford vs. Chelsea Premier League 16:00 ESPN/Disney+

Central Córdoba vs. Defensa y Justicia Clausura LPF 18:00 Disney+

Racing vs. Sarmiento Clausura LPF 21:15 Disney+

Verdirrojo vs. Olimpia Liga de Ascenso 20:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Etapa 4 Giro D'Abruzzo 08:30 DSports/DGO

Libres - GP de Austria Moto GP 10:00 ESPN/Disney+

República Checa vs. Estados Unidos Copa Davis 10:00 DSports/DGO

Canadá vs. Francia Copa Davis 17:00 DSports/DGO

