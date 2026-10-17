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Agenda Deportiva del 17 de octubre de 2026

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17/10/2026, 04:00
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Jonathan Isasmendi y Óscar Díaz disputan la pelota en el partido entre Cerrito y Miramar Misiones.
Jonathan Isasmendi y Óscar Díaz disputan la pelota en el partido entre Cerrito y Miramar Misiones.
Foto: Ignacio Sánchez.

Fútbol europeo, Clausura y Segunda División

Además se juegan las semifinales del Masters de Shanghai

Everton vs. Chelsea

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Brentford vs. Liverpool

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Betis vs. Barcelona

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Fénix vs. Paysandú

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Boston River vs. Defensor Sporting

Clausura
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Tacuarembó vs. La Luz

Segunda División
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Platense vs. Lanús

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Miramar vs. Cerrito

Segunda División
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Atlético Tucumán vs. Rosario Central

Clausura LPF
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TYC Sports

Ródar vs. Medvedev

Masters de Shanghai
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