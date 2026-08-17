Agenda Deportiva del 17 de agosto de 2026

Buenos partidos del fútbol argentino Además hay Masters de Cincinnati, Copa de Italia, LaLiga de España y juega el Wrexham en el Championship Sassuolo vs. Cesena Copa Italia 13:00 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Estudiantes de Rio Cuarto vs. Atlético Tucumán Clausura LPF 14:45 ESPN/Disney+

Cremonese vs. Sampdoria Copa Italia 14:45 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Wrexham vs. Cardiff Championship 16:00 ESPN 5/Disney+

Deportivo La Coruña vs. Elche LaLiga 16:00 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Palermo vs. Lecce Copa Italia 16:15 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Casa Pía Primeira Liga 16:15 DSports/DGO/Paramount+/DAZN

Lanús vs. Independiente Clausura LPF 17:00 TYC Sports

Vélez Sarsfield vs. Defensa y Justicia Clausura LPF 19:15 TYC Sports

Gimnasia de Mendoza vs. Talleres de Córdoba Clausura LPF 21:30 ESPN/Disney+

Tercera ronda Masters de Cincinnati 12:05 ESPN/Disney+

