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Agenda Deportiva del 17 de agosto de 2026

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17/08/2026, 04:00
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El uruguayo Juan Manuel Gutiérrez defendiendo a Defensa y Justicia en el fútbol de Argentina.
El uruguayo Juan Manuel Gutiérrez defendiendo a Defensa y Justicia en el fútbol de Argentina.
Foto: Defensa y Justicia

Buenos partidos del fútbol argentino

Además hay Masters de Cincinnati, Copa de Italia, LaLiga de España y juega el Wrexham en el Championship

Sassuolo vs. Cesena

Copa Italia
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13:00
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Estudiantes de Rio Cuarto vs. Atlético Tucumán

Clausura LPF
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Cremonese vs. Sampdoria

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Wrexham vs. Cardiff

Championship
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Deportivo La Coruña vs. Elche

LaLiga
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16:00
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Palermo vs. Lecce

Copa Italia
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16:15
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Casa Pía

Primeira Liga
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16:15
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Lanús vs. Independiente

Clausura LPF
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TYC Sports

Vélez Sarsfield vs. Defensa y Justicia

Clausura LPF
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19:15
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TYC Sports

Gimnasia de Mendoza vs. Talleres de Córdoba

Clausura LPF
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Tercera ronda

Masters de Cincinnati
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12:05
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