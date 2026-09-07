Agenda Deportiva del 07 de setiembre de 2026

Albion y Progreso cierran la quinta del Clausura Además hay fútbol de Italia, España y Argentina Cagliari vs. Lecce Serie A 13:30 Disney+

Getafe vs. Celta LaLiga 14:00 ESPN 4/Disney+

Albion vs.Progreso Clausura 15:00 DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Udinese vs. Lazio Serie A 15:45 Disney+

Elche vs. Real Sociedad LaLiga 16:30 ESPN 4/Disney+

Carabobo vs. Estudiantes de Mérida Liga venezolana 19:00 Liga FutVe (YouTube)

Plaza Colonia vs. Uruguay Montevideo Segunda División 19:00 DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Barracas Central vs. Argentinos Juniors Clausura LPF 19:00 ESPN/Disney+

UCV vs. Puerto Cabello Liga venezolana 20:00 Liga FutVe (YouTube)

Unión de Santa Fe vs. Instituto Clausura LPF 21:15 ESPN/Disney+

Sayago vs. Stockolmo / Larre Borges vs. Trouville LDA 20:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Octavos de final US Open 12:05 ESPN/Disney+

