Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 07 de setiembre de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
07/09/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
El festejo de los jugadores de Plaza Colonia en el encuentro ante Miramar Misiones.
El festejo de los jugadores de Plaza Colonia en el encuentro ante Miramar Misiones.
Foto: @plazacolonia1917.

Albion y Progreso cierran la quinta del Clausura

Además hay fútbol de Italia, España y Argentina

Cagliari vs. Lecce

Serie A
#

13:30
#

Disney+

Getafe vs. Celta

LaLiga
#

14:00
#

ESPN 4/Disney+

Albion vs.Progreso

Clausura

#

15:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Udinese vs. Lazio

Serie A
#

15:45
#

Disney+

Elche vs. Real Sociedad

LaLiga
#

16:30
#

ESPN 4/Disney+

Carabobo vs. Estudiantes de Mérida

Liga venezolana
#

19:00
#

Liga FutVe (YouTube)

Plaza Colonia vs. Uruguay Montevideo

Segunda División
#

19:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Flow/Cables

Barracas Central vs. Argentinos Juniors

Clausura LPF
#

19:00
#

ESPN/Disney+

UCV vs. Puerto Cabello

Liga venezolana
#

20:00
#

Liga FutVe (YouTube)

Unión de Santa Fe vs. Instituto

Clausura LPF
#

21:15
#

ESPN/Disney+

Sayago vs. Stockolmo / Larre Borges vs. Trouville

LDA
#

20:15
#

VTV+/AntelTV/BasquetPass

Octavos de final

US Open
#

12:05
#

ESPN/Disney+

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar