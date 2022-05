Acá está Nacional: a dos fechas del final ganó y es líder con... ¿la suerte del campeón?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional no falló. Fénix le abrió una ventana al vencer al líder Deportivo Maldonado y el tricolor se coló por ella para llegar a la punta al igualar la línea del fernandino luego del triunfo 2-0 sobre Albion. Eso es lo importante para el Torneo Apertura y ni que hablar para el hincha tricolor, pero a la hora de analizar, la verdad es que este conjunto de Pablo Repetto es digno de ser sometido a un estudio, porque es un caso raro.

- Era el claro favorito a ganar, porque el equipo más goleador del Apertura enfrentaba al que más goles había recibido. Sin embargo, el 1-0 llegó recién a los 69’. ¿Un atenuante? A los 31’ se quedó con 10 por la correcta expulsión (a instancias del VAR) de Trezza.

Yonathan Rodríguez festeja el 1-0 con sus compañeros. Foto: Estefanía Leal

- Nacional sufre del síndrome de la manta corta, porque con la inclusión de Lozano (muy buen partido) y al mandarlo al ataque al mismo tiempo con Cándido, Repetto resolvió el problema de la falta de generación por las bandas ante el bajo momento de los extremos. De hecho, con este retoque táctico logró que Trezza y Castro también levantaran su nivel. El problema fue que no lograron poner pelotas limpias para que por el medio definiera alguno de los centrodelanteros. Empezó jugando el Colo Ramírez, luego entraron Gigliotti y Fagúndez y salvo una del argentino que se la generó él, los “nueves” no fueron correctamente alimentados. Entonces, Nacional terminó utilizando tres centrodelanteros y lo salvaron los volantes, porque los tantos los hicieron Yonathan Rodríguez y Diego Zabala.

- A propósito de Zabala, Gigliotti y hasta el propio Felipe Carballo, que comenzó en el banco, es llamativo que todos rinden mejor cuando no son titulares y salen como relevos. Da la sensación de que, al contrario de lo que se cree, hay jugadores de Nacional que se motivan más saliendo como solución que como base de la formación. Este es un problema que le debe comer la cabeza al técnico. Zabala (que anotó su segundo gol consecutivo) es el mejor ejemplo: entra y cambia los trámites, pero desde el inicio pasa prácticamente inadvertido.

- Repetto ha utilizado siete jugadores de corte ofensivo (Ocampo, Trezza, Santiago Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, Gigliotti, Fagúndez y Castro), pero los goles los hacen los mediocampistas. Ayer fueron Yonathan Rodríguez y Zabala, pero antes también fueron Monzeglio, Carballo y hasta Cándido. De los últimos siete tantos (en el Apertura) solo uno fue de un punta: Gigliotti.

Pablo Repetto. Foto: Estefanía Leal.

- Nacional no convence, intenta jugar a algo que no le sale luego de 13 fechas y cinco partidos de Libertadores, pero hace nueve juegos que no pierde, ganó los últimos cuatro y lleva 439 minutos que no le convierten.



¿Cómo se explica? Fue vapuleado por Defensor hace una semana e igual ganó 2-0; Albion lo perdonó tres veces en el inicio del segundo tiempo y también cayó. ¿No será que el tricolor anda con la suerte del campeón?