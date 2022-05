Peñarol no termina de despegar, pero gana y guste o no está puntero en el Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol venció anoche a Boston River, aprovechó el traspié de Deportivo Maldonado y, al menos hasta esta jornada esperando lo que pase con Liverpool, permanecerá en la cima con el conjunto fernandino y Nacional a dos fechas para el cierre del Torneo Apertura.

El equipo de Mauricio Larriera fue efectivo, ganó sin inconvenientes y cosechó su cuarto triunfo al hilo en el campeonato doméstico (todos por el mismo tanteador: 1-0).

El DT se la jugó ubicando por primera vez desde el inicio a Lucas Viatri y Agustín Álvarez Martínez juntos en ofensiva. El argentino se paró unos metros más atrás del canario, pero a los 13’ entró como un centrodelantero en el corazón del área y puso el 1-0. Primero presionó en la salida a la defensa rival, después aprovechó que Máximo Alonso le bajó la pelota con el pecho y con un potente disparo mandó la pelota al fondo del arco.

Lucas Viatri. Foto: Marcelo Bonjour.

Con la ventaja en el marcador, Peñarol controló con absoluta tranquilidad el primer tiempo. Sin brillar y lejos de su mejor versión, pero bien parado y sin cometer errores. Eso sí: hay que reconocer que Boston River se la hizo muy fácil. En los primeros 45’ no inquietó al aurinegro. El equipo de Ignacio Ithurralde quedó muy estirado en el campo y no encontró asociaciones colectivas como para generar jugadas de peligro.



En el complemento, el Sastre ingresó con otra disposición al campo de juego. Tomó riesgos y en los primeros 15’ amagó con poner en aprietos a Peñarol; pero no pasó más de un remate de larga distancia que controló bien Kevin Dawson.



Después la visita se fue desinflando con el correr de los minutos y le facilitó el trabajo a un Peñarol que no sufrió sobresaltos para quedarse con los tres puntos.

Mauricio Larriera. Foto: Marcelo Bonjour.

El mirasol tuvo el manejo del partido, las mejores ocasiones y siempre dio la sensación de que si pisaba un poco el acelerador, podía marcar algún gol más; pero ahí radica el principal problema de Peñarol hoy. El equipo no termina de despegar, aún cuando muestra respuestas positivas.



Ayer la vuelta de Viatri dejó en evidencia que puede ser un jugador más importante que ese al que fueron a buscar solo para destrabar partidos. Al margen del gol, demostró que su talento sigue vigente para moverse bien dentro y fuera del área.



Después, un poco de lo mismo que se vio en este semestre: chispazos de Pablo Ceppelini, algunas buenas subidas del Vasquito Aguirregaray y poco más dentro de un nivel parejo y aceptable ayer en todas las líneas. El mejorcito sigue siendo Walter Gargano. Mejor rodeado, como el año pasado, puede volver a ofrecerle al equipo un salto de calidad.



Peñarol volvió a ganar y crece en la tabla de posiciones. No termina de convencer en el juego ni en la idea, pero por cómo se desarrolló este semestre teniendo en cuenta las bajas y otras variables, esta recuperación anímica es para destacar. Guste o no: hoy es líder.