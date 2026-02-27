Uruguay visita a Argentina por las Clasificatorias al Mundial: hora, dónde ver, historial y las claves

Uruguay jugará su tercer partido de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, en el Estadio Obras de Buenos Aires, frente a Argentina. La Celeste, que ganó los dos primeros partidos, va por ser el líder en soledad de la serie, ante un rival que tendrá como ausentes a sus dos principales figuras, Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que jugaron el jueves con Real Madrid por la Euroliga. Arbitrarán Johnny Batista de Puerto Rico, Grant Todey de Estados Unidos y Cooper Toppings de Canadá.

Día hora y dónde ver Argentina vs. Uruguay por las Clasificatorias al Mundial

La Celeste enfrentará a la albiceleste, a las 21:30 horas. Ambos partidos serán emitidos a través de DSports y DGO. Además, la plataforma de streaming Courtside 1891, emite todos los partidos de las Clasificatorias en todo el Mundo, sumados a otros torneos FIBA. El costo es de 9,99 euros al mes, o 37,99 al año.

Los planteles

Argentina: José Vildoza (Girona, España), Juan Ignacio Marcos (Barcelona), Franco Baralle (Flamengo, Brasil, Dylan Bordón (La Laguna Tenerife, España); Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos, España), Alex Negrete (Flamengo, Brasil), Juan Manuel Bocca (Fibwi Palma, España); Nicolás Brussino (Gran Canaria, España), Bautista Lugarini (Deportivo Alega Cantabria, España) Leonardo Lema (Quimsa); Agustín Cáffaro (Independiente de Oliva), Javier Saiz (Instituto), Gonzalo Bressán (Olímpico de La Banda).

Uruguay: Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), solo jugará el primer partido y el resto del equipo lo completan: Lucas Capalbo (Fibwi Palma, España), Facundo Terra (Defensor Sporting), Joaquín Rodríguez (Casademont Zaragoza, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Emiliano Serres (Peñarol) Nicolás Martínez (Malvín), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Gonzalo Iglesias (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Pablo Gómez (Nacional) y Juan Ignacio Ducasse (Unión Atlética).

Historial oficial

Argentina es el rival al que más enfrentó oficialmente Uruguay. La albiceleste lidera el historial 53-33, gracias a una supremacía grande en el último tiempo, donde ganó 34 de los últimos 43 enfrentamientos. La última victoria de la Celeste fue el 23 de febrero de 2018, por las Clasificatorias, por 88-83, en Olavarría. Bruno Fitipaldo (goleador con 25 puntos), Gonzalo Iglesias y Juan Ignacio Ducasse, son los tres que se encuentran en el presente roster, de los que formaron parte aquella noche.

Las claves

Para Uruguay será clave construir desde la defensa como lo viene haciendo en el proceso de Gerardo Jauri. Engrosar los puntos de contraataque siempre es importante ante un equipo que tiene diseñado un plantel para cambiar en los bloqueos directos y generar dificultades, algo que habitualmente a la Celeste le cuesta atacar.

Atrás la Celeste deberá cuidar el tiro exterior rival, que generando la primera ventaja puede empezar a liberar tiros en las esquinas, que los Charrúas no pueden permitir. Argentina acostumbra a tener un roster donde la gran mayoría tienen capacidad de tomar triples.

Ante la baja de Luciano Parodi, Bruno Fitipaldo podrá ayudar a Santiago Vescovi en el rol de generador. Para aprovechar todo lo que pueda darle el 1-2 al equipo, es fundamental que los aleros y los internos (sobre todo Gonzalo Iglesias), puedan sumar alguna bola de afuera.