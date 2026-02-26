Uruguay juega por las fechas 3 y 4 de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027: días, horas y dónde ver

Uruguay jugará en esta ventana dos partidos por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. La selección dirigida por Gerardo Jauri se enfrentará en primera instancia a Argentina, en Buenos Aires, mientras que luego jugará contra Cuba como visitante, en Panamá.

La Celeste viajará con sus 14 jugadores, a raíz de que Bruno Fitipaldo no irá al segundo partido. Solo 12 podrán estar a la orden en ambos juegos.

Cuándo, hora y dónde ver los partidos de Uruguay por las Clasificatorias al Mundial

La Celeste enfrentará a Argentina el viernes 27 de febrero, a las 21:30 horas, en el Estadio Obras de Buenos Aires.

El lunes 2 de marzo jugará ante Cuba, a las 21:00, en la Arena Roberto Durán de Panamá.

Ambos partidos serán emitidos a través de DSports y DGO. Además, la plataforma de streaming Courtside 1891, emite todos los partidos de las Clasificatorias en todo el Mundo, sumados a otros torneos FIBA. El costo es de 9,99 euros al mes, o 37,99 al año.

El roster de Uruguay

La Celeste viajó con 14 jugadores. Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), solo jugará el primer partido y el resto del equipo lo completan: Lucas Capalbo (Fibwi Palma, España), Facundo Terra (Defensor Sporting), Joaquín Rodríguez (Casademont Zaragoza, España), Santiago Vescovi (Peñarol), Nicola Pomoli (Peñarol), Emiliano Serres (Peñarol) Nicolás Martínez (Malvín), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Gonzalo Iglesias (Biguá), Martín Rojas (Peñarol), Mateo Bianchi (Defensor Sporting), Pablo Gómez (Nacional) y Juan Ignacio Ducasse (Unión Atlética). Luciano Parodi (Nacional) fue baja por lesión.

Argentina con bajas

La albiceleste afronta el partido contra Uruguay con dos ausencias pesadas, las de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, que juegan el jueves por la Euroliga, con Real Madrid.

El roster para el primer partido estaría compuesto por: José Vildoza (Girona, España), Juan Ignacio Marcos (Barcelona), Franco Baralle (Flamengo, Brasil, Dylan Bordón (La Laguna Tenerife, España); Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos, España), Alex Negrete (Flamengo, Brasil), Juan Manuel Bocca (Fibwi Palma, España); Nicolás Brussino (Gran Canaria, España), Bautista Lugarini (Deportivo Alega Cantabria, España) Leonardo Lema (Quimsa); Agustín Cáffaro (Independiente de Oliva), Javier Saiz (Instituto), Gonzalo Bressán (Olímpico de La Banda).

Cuba es anunciado sin sus figuras

La selección de la isla tendrá un plantel con varios jugadores jóvenes a raíz de la ausencia de varios experientes.

Marcos Chacón (Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Argentina), Reynaldo García (Saga Ballooners, Japón), Aldo Castel (sin equipo); Ibrahim Hechavarría (Santiago de Cuba), Joan Gutiérrez (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina), Ariel Ferrán (Capitalinos), Kevin Zuñiga (Ciudad de La Habana); Marlon Díaz (sin equipo), Pedro Bombino (Fibwi Palma, España), Anthony Rodríguez (Zaragoza, España), Javier Sánchez, Abraham Isaac (Camagüey).

Cómo siguen las Clasificatorias

La tercera ventana será entre el 2 y 6 de julio, donde Uruguay deberá jugar nuevamente ante Argentina y Cuba, esta vez en condición de local.