Trouville se clasificó a playoffs y es el nuevo líder de la LDA; Verdirrojo y Lagomar ganaron puntos directos

La Liga de Ascenso puso en marcha la segunda fecha de la Liguilla, donde Trouville no solo se convirtió en el primer clasificado a playoffs, sino que además tomó la punta del torneo en soledad. El rojo de Pocitos aprovechó la caída de Olimpia ante un Verdirrojo que se prende a la pelea por el segundo lugar, y Lagomar derrotó en Pando a Urupan, obteniendo un punto directo en su aspiración por estar entre los mejores seis.

El rojo de Pocitos no se llevó un triunfo sencillo de Parque Batlle. Si bien estuvo siempre al frente en el marcador, tuvo a un rival que ante un apagado partido de Carlton Gutyton, disfrutó de una gran producción de Gerónimo Viera saltando del banco de suplentes.

Pero a la "T" la sostuvieron los altos porcentajes de tres (12-23) y un bestial partido de Dennis McKinney que con 26 puntos y seis asistencias fue la gran figura del partido que ganó el líder 92-79.

En el Cerro Verdirrojo cortó con el envión de Olimpia, que con cinco triunfos consecutivos había tomado la punta del torneo. Si bien el local estuvo al frente en el score prácticamente de punta a punta, las Alas Rojas llevaron el partido parejo hasta el último cuarto.

El cerrense contó con una baja cifra de pérdidas (8) y permitió apenas dos puntos tras las mismas. Adelante repartió 22 asistencias y tuvo un goleo variado, donde destacó la producción en la pintura de Randy Rickards y Federico Haller, pero fue Agustín Cabillón figura en momento de quiebre, cuando el de Colón había pasado a mandar en el inicio del último cuarto.

En Pando se jugó un partido clave por ingresar a los playoffs. Lagomar se llevó un triunfo por 87-80 ante Urupan, y no solo le sacó un punto de ventaja en la pelea por ingresar entre los seis primeros, sino que además se aseguró el desempate a favor contra los pandenses al haberle ganado los dos partidos de visitante.

El partido fue una montaña rusa de emociones, donde el de la Costa fue liderado por sus juveniles. Matías Benítez y Stefan Casanova lideraron el mejor pasaje de los dirigidos por Fernando Martínez. Pero los de Agustín Esteve fueron traídos por los triples de Lucas Silva y puntos tras pérdidas, pareciendo incluso seguir de largo cuando Victor Andrade se cargó de faltas.

Lautaro Viatri, y Brahian Gómez cubrieron muy bien esa ausencia, pusieron pelotas importantes y junto con Juan Peña liderando, la visita se quedó con un puntazo.

Trouville se clasificó a playoffs con récord de 13-2, mientras que Olimpia (12-3) lo sigue como único escolta. Verdirrojo (11-4) sigue en la pelea por el segundo puesto que asegura definir el ascenso con ventaja de localía, mientras que Stockolmo (10-4) puede alcanzar esa línea al visitar a Sayago (7-7). Lagomar (8-7) y Tabaré (8-7) están en zona de play-offs y cierra la tabla Urupan (7-8) en zona de play-in.