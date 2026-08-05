Stockolmo se encamina a los playoffs de la LDA y Olivol Munidal sacó un puntazo en la pelea por la permanencia

Stockolmo dio un paso grande en sus aspiraciones por jugar playoffs. A seis fechas del final tomó tres puntos de ventaja con el séptimo lugar, posición que condena a pasar por un play-in. El triunfo fue sobre un rival directo como Urupan. Además Olivol Mundial estiró sus chances de evitar los play-out al sorprender a Larre Borges de visita.

El triunfo de la "S" de El Prado fue inobjetable. Dominó el score casi de punta a punta con diferencias que llegaron a estar por encima de los 20 puntos. El equipo dirigido por Diego Palacios fluyó más desde el colectivo, repartió 25 asistencias y disfrutó de un 11/24 en triples que le sirvieron para encaminar el juego con una máxima de 25 unidades.

El brasileño Alberton Rodrigues nuevamente registró un doble-doble, con 23 puntos y 10 rebotes, mientras que Nicolás Catalá resaltó por sus 21 unidades y su 4/6 en triples. Otro punto alto de la victoria fueron las 11 asistencias que repartió Andrés Aristimuño.

La sorpresa de la jornada se dio en el Romeo Schinca, donde Olivol Mundial derrotó 90-76 a Larre Borges. El equipo dirigido por Pablo Morales sustentó la victoria desde un alto número de puntos tras pérdidas (27) y tuvo 10 recuperos para nutrir esa cifra. A eso agregó un buen 12/31 en triples, donde el destacado fue Thomas Araújo. El hombre que defenderá a Nacional en la Liga Uruguaya de Básquetbol anotó 28 puntos (6/9 en triples) y bajó ocho rebotes.

De esta manera el Mundialista quedó a dos puntos de su rival de turno, con cuatro fechas por jugar, aunque el empate favorece al aurinegro de La Unión por sistema FIBA.

Este miércoles Montevideo va por un punto que lo deje a un triunfo de salvarse del descenso, al recibir a Marne en el Héctor Novick a partir de las 20:15 horas.