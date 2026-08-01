Olimpia es el único líder de la LDA y Verdirrojo derrotó a Tabaré en una jornada con dos suspensiones

Olimpia se quedó en soledad con el primer lugar de la Liga de Ascenso, luego de ganarle con contundencia a Lagomar en una noche afectada para la humedad, donde se suspendió el partido que involucraba a Trouville, que va por igualar la cima de las el sábado a la noche.

Las Alas Rojas se impusieron por 84-69, en un encuentro donde quebró la paridad en el tramo final del primer tiempo, donde además el de la Costa perdió a Iván Loriente que se fue descalificado.

Más allá de baches en su juego, desde su producción defensiva y llevando a su rival a la media cancha, el de la Costa logró llevar el arranque parejo y supo incluso quedarse el primer parcial por 21-20, donde se sobrepuso incluso a un parcial de 10-0 en contra promediando el primer cuarto.

Pero cuando Olimpia volvió a quebrar el punto a punto ya no perdió más esa ventaja. El equipo que tuvo durante toda la primera mitad sus porcentajes de afuera por encima del 50%, disfrutó de un parcial de 18-2 promediando el segundo chico, donde Martín Perdomo y Agustín Méndez fueron las manos caliente del equipo de Andrés Borroni.

Una agresión de Loriente a Perdomo puso todo más cuesta arriba para el verde cuando perdió por descalificación a una de sus mejores fichas y las Alas Rojas aprovecharon para elevar la renta por encima de 17 y encaminar el juego, anotando la enorme cifra de 37 unidades en el segundo chico.

Pese a verse hasta 19 puntos abajo, Lagomar intentó la reacción y llegó a romper la barrera de dos dígitos con rebeldía y empujado por la verticalidad de sus jóvenes. Pero la arremetida quedó ahí, sumando puntos de contraataque consecutivos Olimpia volvió a poner la diferencia en 19 y liquidó el partido, pudiendo incluso rotar temprano su plantel. De esta forma, las Alas Rojas quedaron a un triunfo de asegurar su lugar en playoffs.

La paridad estuvo en el Cerro donde Verdirrojo y Tabaré definieron el partido en los últimos minutos. El cerrense tuvo un arranque furioso, un parcial de 15-2 para comenzar al frente, con Randy Rickards pesando adentro, pero el del Parque Batlle lo trajo rápido, por muy buenos ingresos de Gerónimo Viera y Manuel Ríos que le aportaron mayor intensidad y puntos al equipo.

De la mano de sus extranjeros el Indio supo llevar una diferencia a su favor corta en un partido de bajos porcentajes. Pero el cerrense quebró la paridad en un cierre de tercer cuarto donde sumó puntos de ataque rápido y empezó a entonar la figura de Joaquín Rodríguez que terminó siendo decisivo, junto a Federico Haller que fue de menos a más en el juego. Dos oportunos triples del jugador que volverá a defender a Aguada en la Liga Uruguaya de Básquetbol tiraron por la borda el esfuerzo del gris, que ve como se le alejan los cuatro primeros lugares, que dan ventaja de localía en cuartos de final.

En Trouville se suspendió el partido por la humedad entrando al entretiempo con la "T" ganándole a Sayago 38-30, gracias a un líder Dennis McKinney que llevaba 15 puntos. En Stockolmo el partido entre el local y Urupan no llegó a comenzar. Ambos se jugarán el sábado a las 20:30 horas.