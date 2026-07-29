LDA: Urupan se clasificó a la Liguilla en dos alargues, junto a Lagomar; Montevideo ganó pero no le alcanzó

La Liga de Ascenso regaló una definición apasionante del Clasificatorio, que confirmó los últimos dos cupos a la Liguilla en una jornada que fue un electrocardiograma de emociones.

Lagomar fue el que pasó menos problemas para asegurar su clasificación. El equipo de la Costa derrotó a Marne 82-70 en un partido que llegó a tomar 19 puntos de ventaja en el tercer cuarto. El verde, que dependía de sí mismo sufrió aún así cuando el Tifón arremetió en base a buenas defensas y puntos de corrida, con las que se puso a dos. Hernán Álvarez fue clave en la reacción, anotó 15 puntos y repartió siete asistencias. Pero los dirigidos por Fernando Martínez contaron con un soberbio Maximiliano Antúnez, que derrumbó las aspiraciones de la visita con 28 puntos (5/9 en triples).

Al encaminar su triunfo, la definición por el último cupo se disputaba entre dos equipos, Montevideo y Urupan. El del Mercado debía ganarle a Stockolmo y esperar una caída del pandense que remó de atrás todo el partido ante Tabaré. El rojo revirtió las acciones en el segundo tiempo, castigó las pérdidas de su rival con 22 puntos y volvió a tener a un excepcional Xavier Cousté, que convirtió 29 unidades. Más allá de los intentos de reacción el equipo de Sergio Delgado logró abrir hasta 14 de ventaja y el gimnasio Héctor Novick se preparaba para festejar la clasificación.

Y es que en Pando Tabaré parecía abrochar el triunfo que ponía a Montevideo en la Liguilla. Pero el Indio pecó de un mal cierre, por pelotas perdidas, fragilidad defensiva y malas decisiones. Aún así Urupan tuvo un mérito enorme, Tiago Leites puso un bombazo tremendo para igualar el partido y una llamativa falta de Carlton Guyton a seis segundos del final le permitió a Joaquín Jones ir a la línea para ganar el partido, pero dejó ambos desatando la algarabía en el Mercado, porque el rojo ganó una nueva ilusión de estar en la Liguilla.

El juego se fue al suplementario donde otra vez el gris del Parque Batlle parecía llevarse el punto. A 37 segundos del final, un triple de Agustín Da Costa le daba a los de Nicolás Scarabino cuatro de ventaja. Pero nuevamente el pandense lo igualó con un par de bandejas, una de Facundo Izaurralde y la otra de Ignacio Stoll, que además sacó una llamativa falta de Da Costa, para con el libre estirar una vez más el partido.

La ilusión parecía irse de a poco en el Héctor Novick donde la gente empezó a abandonar el recinto y esa ilusión que los hinchas conservaron mirando a Pando a través del celular, que se derrumbó cuando Jonathan Augustin-Fairell falló un penal en la zona pintada y cometió la falta en el rebote, que no solo le dio libres al pandense, sino que también terminó con la quinta del extranjero interno. Aún así Sebastián Sosa tuvo la chance de empardar el partido con un triple sobre el final que salió y Urupan celebró una clasificación que en varios pasajes de la noche se le parecía escurrir de entre las manos.

El otro que jugará la parte baja será Larre Borges, que no pudo jugar su partido ante Colón por un desperfecto en su piso flotante. El encuentro se reprogramó para el miércoles a la noche, pero solo servirá para los puntos que arrastren ambos equipos para el Reclasificatorio.