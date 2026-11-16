El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) dio a conocer el fallo por los incidentes en la previa del clásico entre Aguada y Goes. Este determinó un cierre de cancha para el equipo rojiverde y distintas multas económicas para ambos equipos.

Ambos fueron sancionados por los artículos 101 (agresión), Goes además por el 102 (provocación), mientras que el de la Avenida San Martín recibió un agravante por el 110 (incumplimiento grave del protocolo de seguridad).

Al desestimarse el artículo 103 (riña) —como hicieron énfasis la defensa de ambos clubes— los últimos apartados del 101 salvaron a ambas instituciones de la quita de puntos. Estos establecen que "si de la agresión no surgieran lesiones se podrá aplicar la pena de multa graduada acorde a su entidad".

Dentro del fallo el tribunal cita el artículo 6 que establece que "la FUBB tiene naturaleza deportiva y correctiva, y que su finalidad principal es preservar el normal desarrollo de las competencias, promover el respeto entre los participantes, prevenir hechos de violencia y proteger la integridad del espectáculo deportivo". "En la interpretación y aplicación de este Código deberán observarse, en todos los casos, los principios de debido proceso, derecho de defensa, legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad, buena fe y valoración objetiva de la prueba", concluye este apartado que muestra la naturaleza de querer mantener "el normal desarrollo de las competencias" reduciendo las quitas de puntos que tanto han afectado en el último tiempo al básquetbol.

Pero además señala cinco sanciones por artículos de Agresión contra Aguada en los últimos dos años, lo que deriva en una pena mayor para los rojiverdes.

De esta manera, Aguada deberá cumplir un partido a puertas cerradas, que será frente a Urunday Universitario tras el parate por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. Además deberá abonar 21.000 Unidades Indexadas de multa.

Por su parte, para Goes cayó solo una sanción económica, equivalente a 12.000 Unidades Indexadas, que se vio agravada por el artículo 102 (provocación) al mostrar una camiseta de Aguada durante el partido.

De esta manera, con un récord de 6-1 el Misionero conserva junto a Biguá el primer lugar de la Liga Uruguaya de Básquetbol, pero será alcanzado por Peñarol cuando se ponga al día esta noche con la disputa del clásico ante Nacional, o superado si el Mirasol obtiene el triunfo.

Por su parte, Aguada, que podía entrar en zona de descenso si era sancionado con puntos, sigue en la misma línea que Atenas y Unión Atlética —que ostentan récord de 1-6— por la quita de dos puntos que sufrió por los incidentes frente a Nacional en las semifinales del último torneo.

Por la fecha 8, Goes se enfrentará el viernes a Peñarol en el Palacio, mientras que Aguada jugará el martes ante Biguá en Villa Biarritz. Recordar que al cierre de esta semana se producirá el parate por la selección.