NBA 2026-27: fechas para agendar, principales traspasos y otra compra récord de Los Ángeles Lakers

La temporada 2026-27 de la NBA comenzará el 20 de octubre con un plato fuerte. New York Knicks arranca su defensa del título frente al nuevo equipo de LeBron James, Philadelphia 76ers. Pero el calendario guarda novedades para más adelante y fechas tradicionales, para una edición del torneo que tuvo varios movimientos pesados durante la pretemporada.

Además del mencionado partido donde debutará el vigente campeón, la jornada inaugural también tendrá la presencia de Boston Celtics frente a Detroit Pistons, mientras que Oklahoma City Thunder buscará revancha tras las apasionantes semifinales donde cayó ante San Antonio Spurs en el séptimo partido.

Cuándo se juega la NBA Cup

Los Knicks también marcan el 30 de octubre como una fecha clave. La franquicia neoyorquina iniciará la defensa de la NBA Cup esa noche, cuando la cuarta edición del torneo tenga su inicio. Hasta ahora ningún equipo pudo levantar dos veces dicha corona. La copa tendrá su final el 11 de diciembre en Indiana.

Qué partidos habrá en Navidad

El 25 de diciembre es una fecha tradicional en la mejor liga del mundo y esta temporada tendrá la disputa de cinco encuentros, donde destaca la reedición de la última final entre San Antonio Spurs y New York Knicks.

Además LeBron James volverá a Los Ángeles para visitar a su exfranquicia, Miami Heat enfrentará a Boston Celtics, Okalhoma City Thunder se medirá ante Minnesota Timberwolves y la jornada se cerrará con un partidazo entre los Denver Nuggets de Nikola Jokić y los Golden State Warriors de Stephen Curry.

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🎁 LeBron returns to LA to face Luka and the Lakers

🎁 Shai and Ant go… pic.twitter.com/njuWV146ym — NBA (@NBA) August 11, 2026

Qué partidos se juegan fuera de Estados Unidos

La NBA guarda espacio en su calendario para expandir su producto al extranjero y esta temporada no será la excepción. El 7 de noviembre Ciudad de México recibirá por quinto año consecutivo un partido de fase regular, esta vez recibiendo a Nikola Jokić y sus Denver Nuggets, que se medirán a Indiana Pacers.

Por su parte, San Antonio Spurs y New Orleans Pelicans tendrán una gira por Europa. Paris volverá a recibir el 14 de enero por segundo año consecutivo a Victor Wembanyama, mientras que Manchester volverá a tener la NBA luego de 14 años, el 17.

Cuándo y dónde se juega el All Stars Game

El Juego de las Estrellas tendrá una nueva edición en Phoenix, Arizona, sede que recibirá el tradicional partido por cuarta vez. El evento será entre el 19 y 21 de febrero.

Los principales traspasos de la pretemporada

La NBA siempre regala mucho movimiento durante su mercado y lo que va de este año no es la excepción.

Philadelphia 76ers es de los equipos que más impacto causó, ya que además de fichar libre a LeBron James, se quedó con el MVP de las finales de 2024 con Boston Celtics, Jaylen Brown, a cambio de Paul George.

Sin dudas el bombazo en lo que va del mercado es la salida de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks. El griego, campeón y figura con el equipo en 2021, cambiará por primera vez de franquicia luego de estar ininterrumpidamente durante 13 años. Miami Heat fue el beneficiario del intercambio, recibiendo además a Bobby Portis y entregando a Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jáquez Jr., Kasparas Jakucionis, la elección número 13 del draft de la NBA de 2026 (que los Bucks utilizaron para seleccionar al alero Nate Ament) y dos selecciones adicionales de primera ronda en el futuro, un intercambio de selecciones y una selección de segunda ronda.

La segunda elección del Draft de 2019 y Rookie del año en 2020, Ja Morant, cambiará por primera vez de equipo. Portland Trail Blazers lo obtuvo entregando a cambio a Jerami Grant y Kris Murray.

ready to BALL out pic.twitter.com/Qlu8RZbLqk — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) July 14, 2026

Otro que supo ser novato del año, pero en 2021, LaMelo Ball, acordó su llegada a Minnesota Timberwolves, junto a Josh Green. Charlotte Hornets tuvo que dejar ir a la tercera elección del Draft de 2020 para liberar masa salarial y en su lugar obtuvo a Naz Reid, una selección de primera ronda sin protección de 2033, tres intercambios de selecciones de primera ronda (2028, 2029, 2030) y tres selecciones de segunda ronda (2029, 2032, 2033).

Los Lakers son adquiridos en otra cifra récord

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia angelina a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares, según informó este miércoles la cadena ESPN citando múltiples fuentes con conocimiento de la operación.

Menos de un año después de adquirir a los Lakers por cerca de 10.000 millones de dólares tras un acuerdo con la familia Buss, propietaria de los angelinos desde 1979, Walter está a punto de cerrar la venta más alta de siempre para un equipo de la NBA.

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss", aseguraron Kushner e Iger en un comunicado publicado por ESPN.

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", añadieron.

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas. Walter, el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global, definió como un honor haber sido parte de los Lakers.

"Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida: una inversión extraordinaria, pero lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia. Estoy agradecido a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal por recibirme en este capítulo. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir", dijo Walter en una nota.

Desde 2021, Walter controlaba el 21% de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia, algo que aprovechó el año pasado para adquirirla. Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum. En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.