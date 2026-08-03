El plan de LeBron James en la NBA: jugar en Philadelphia, vivir en New York y viajar en helicóptero

En el mundo LeBron James y en el universo NBA todo parece posible. Si bien podría resultar un gesto de excentricidad, las versiones indican que The King, con su desembarco en Philadephia Sixers, podría causar una revolución por su determinación de vivir en otra ciudad y trasladarse el día del partido por sus medios. Esta situación encuentra lógica cuando se revisa que una de las opciones que le dio la franquicia a su jugador estrella es la chance de manejar sus tiempos y formas durante la temporada de competencia.

Si bien no hay confirmaciones, suena cada vez con más fuerza que LeBron James podría no tener su residencia en Philadelphia, sino que optaría por vivir en Nueva York, una idea que desde hace tiempo giraba en la cabeza de la máxima estrella de la competencia. Lo más extraordinario es que se desplazaría para los entrenamientos y los partidos recorriendo en helicóptero los 150 kilómetros que separan las dos ciudades. Un viaje de 45 minutos, una hora menos que hacerlo en un vehículo.

Sin embargo, aparecen varios interrogantes acerca de esta proyecto que tienen los Sixers y LeBron, ya que no sería tan sencillo poder programar tantos viajes, porque son muchas las restricciones que hay en New York por la utilización del espacio aéreo. Además, debido a accidentes en el pasado, cada vez se permiten menos vuelos particulares y comerciales. Las autoridades de la ciudad de la Gran Manzana determinaron que dejar la mayoría de las autorizaciones para hospitales y la policía, incluso, el alcalde Zohran Mamdani ya incluyó en su campaña electoral las restricciones a viajes aéreos en la ciudad también debido a los ruidos que producen este tipo de aeronaves.

Además, los medios locales aseguran que otro de los condicionantes sería sumar las condiciones climatológicas de Nueva York, sobre todo en invierno. La niebla, el viento y el frío pueden impedir volar o provocar retrasos en los tres helipuertos que existen en Manhattan. No es un plan nuevo para este tipo de estrellas de la NBA, ya que Kawhi Leonard y Kobe Bryant solían desplazarse en helicóptero, pero vivían en Los Ángeles, con un clima menos estable.

El costo de los traslados de LeBron James

Si bien el dinero no parece representar un problema para la NBA y sus jugadores, cada trayecto de Nueva York a Philadelphia se calcula que ronda los 4000 dólares. Parece apenas un detalle para LeBron, que si bien firmó el contrato más bajo de toda su carrera por 3.8 millones de dólares, a lo largo de su carrera percibió más de 580 millones sólo en contratos con equipos de la NBA. A ello habría que sumar los acuerdos publicitarios, especialmente el que mantiene con Nike, que tiene la particularidad de ser un vínculo de por vida.

La idea de LeBron de vivir en New York y jugar en los Sixers, no es algo nuevo para un jugador de la franquicia, ya que antes que él ya lo hicieron JJ Redick, el que hasta hace poco era el entrenador de The King en Los Angeles Lakers, que vivía en Brooklyn, y el mítico Wilt Chamberlain, que tenía su residencia en Harlem. Ahora bien, ninguno viajaba en helicóptero como sí planea hacerlo Lebron James.

La Nación/GDA.