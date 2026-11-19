Se confirmó que Nacional jugará el Final Four de la Liga Sudamericana de Básqurtbol en Río de Janeiro, el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

El Bolso enfrentará en la semifinal del torneo al local, Flamengo, mientras que del otro lado del cuadro Mogi se medirá frente a Brasília.

Si bien la intención del tricolor era llevar la definición a Paysandú, como en 2024 —cuando fue campeón— era muy dificil sacar el Final Four de Brasil, al clasificar tres equipos de dicho país.

Nacional jugará por tercera temporada consecutiva un Final Four de un torneo continental, un hecho inédito para el básquetbol uruguayo.

Al ya mencionado en Paysandú, se le suma el de la Basketball Champions League Americas, que se disputó en Buenos Aires. En dicha instancia se enfrentó a su próximo rival, Flamengo, en el partido por el tercer puesto, al que lo superó para colgarse el bronce. Anteriormente lo había enfrentado en fase de grupos y lo derrotó en los tres enfrentamientos, en Paysandú, Río y Buenos Aires.

Flamengo llega con un plantel reforzado por el base de selección brasileña y de reciente pasaje por Euroliga, Yago, y Didí Louzada, otro activo jugador de la Canarinha, que viene de disputar los Juegos Olímpicos de París y que llega proveniente de la G-League.

Para acceder a esta instancia Nacional avanzó segundo en la serie disputada en Loja, tras vencer a Regatas de Argentina, Corinthians de Brasil y tras caer con Jorge Guzmán de Ecuador, mientras que en São Paulo también terminó en segundo lugar, luego de derrotar a Independiente de Oliva de Argentina, a Jorge Guzmán y perder ante Mogi.