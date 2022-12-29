LeBron James y otra marca en la NBA: mirá en la selecta lista que se metió el jugador de Los Ángeles Lakers

LeBron James disputó este miércoles, en la visita de Los Ángeles Lakers a los Miami Heat, el partido número 1.393 de su carrera en la NBA y entró en la lista de las leyendas con más partidos jugados en la historia de la liga estadounidense, a pesar de la amplia derrota sufrida por 112-98.

James dejó atrás la marca de Tim Duncan, que jugó 1.392 partidos en su legendaria carrera con los San Antonio Spurs, donde fue cinco veces campeón de la NBA, y quedó en la décima posición en la clasificación de los jugadores con más partidos en la historia.

Harry How

El top 10

Estos son los jugadores con más partidos jugados:



Robert Parish: 1.611 partidos en 21 temporadas. Kareem Abdul-Jabbar: 1.560 partidos en 20 temporadas. Vince Carter: 1.541 partidos en 22 temporadas. Dirk Nowitzki: 1.522 partidos en 21 temporadas. John Stockton: 1.504 partidos en 19 temporadas. Karl Malone: 1.476 partidos en 19 temporadas. Kevin Garnett: 1.462 partidos en 21 temporadas. Kevin Willis: 1.424 partidos en 21 temporadas. Jason Terry: 1.1410 partidos en 19 temporadas. LeBron James: 1.393 partidos en 20 temporadas.

Pero la historia puede no terminar ahí. "King James" podría alcanzar todavía en esta temporada la novena posición de Jason Terry, campeón de la NBA con los Dallas Mavericks en 2011 (1.410) y la octava, de Kevin Willis (1.424). Sin embargo, si se toman en cuenta solo los partidos de play-off, LeBron es el que encabeza el ranking, con 267 partidos jugados en 15 temporadas.

El líder de los Lakers sigue sumando récords a su extraordinaria carrera y se va acercando también al récord absoluto de puntos en la historia de la NBA, que ostenta Kareem Abdul Jabbar con 38.387 puntos y un promedio de 24,6 por partido, mientras James tiene 37.813, con un promedio de 27,1. Tan solo 574 puntos lo separan de hacer historia. Y, al igual que en los partidos jugados, si se pone el foco únicamente en partidos de play-off, LeBron es el que lidera la lista, con 7.653 puntos convertidos y un promedio de 28,7.

LeBron's updated scoring tracker...



With his 27-PT performance tonight, he's 574 points from history.



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