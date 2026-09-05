LDA: Larre Borges dio el batacazo ante Trouville; Albatros descendió y Colón ganó una chance más

La jornada de ayer de la Liga de Ascenso tuvo múltiples emociones, desde el descenso de Albatros y Colón que festejó ganar una nueva chance. Además Olimpia comenzó con el pie derecho los playoffs y Larre Borges dio el gran batacazo en cancha de Trouville.

El Ave confirmó el desenlace que se esperaba. Tras tomar vuelo en las dos primeras fechas, terminó cayendo a pique, con apenas una victoria en los siguientes 21 partidos, que fue incluso en un encuentro sin importancia para la tabla.

Albatros que retornó a segunda el año pasado tras 24 de espera, tendrá un rápido retorno a la DTA tras caer ante Marne, que dominó la serie con su tiro de tres puntos (13/28 anoche) y ahora jugará la final por la permanencia.

Su rival saldrá de la serie en la cual Colón igualó frente a Olivol Mundial. El de San Martín y Fomento hizo pesar su localía, llegó a su tercer triunfo en la temporada imponiendo su ritmo con el extranjero Kendall Latney como figura y ahora deberá ir a Millán y Sitio Grande el próximo martes a seguir estirando su ilusión de llegar a su décima temporada consecutiva en segunda.

El gran batacazo de la jornada lo dio Larre Borges, que tras pasar por el Reclasificatorio y eliminar sorpresivamente a Tabaré en el play-in, superó al gran favorito a subir, Trouville, de visitante, y ahora buscará concretar la hazaña como local el lunes. El de La Unión se impuso fundamentalmente con su juego interno, Agustín Zuvich brilló con 26 puntos y 13 rebotes, en un equipo que anotó 19 de segunda oportunidad.

Trouville tuvo en la postemporada dos estrenos, el de Michael Henry que arribó con buenos números del ascenso argentino, que completó su planilla con 11 puntos y ocho rebotes, mientras que por lesión Diego García recién debutó con el equipo, ingresó del banco y aportó tres unidades

Quién no decepcionó fue Olimpia, que derrotó de punta a punta a Montevideo repartiendo su goleo entre sus titulares y agregando una importante cuota de puntos de contraataque (22). El del Mercado sufrió el control de su figura Xavier Cousté, que sumó apenas tres puntos.

