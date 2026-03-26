La Liguilla juega su quinta fecha con tres partidazos en la lucha por el segundo lugar: hora y dónde ver

La quinta fecha de la Liguilla se jugará completa, con tres partidos que tienen incidencia directa en la definición por el segundo puesto de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Aguada y Malvín juegan un punto súper directo en el Estadio Propio Aguatero, con el arbitraje de Andres Bartel, Carlos Romero y Gonzalo Paz. Por su parte, Nacional no quiere dejar escapar su último tren, tras perder en su última presentación. Visitará a Defensor Sporting en el Estadio Óscar Magurno, que juega un punto importante para salir del fondo. Impartirán justicia Diego Ortiz, Gastón Rodríguez y Alejandra Godoy. Hebraica Macabi, que perdió la ventaja que había cosechado en el Clasificatorio, recibe a Peñarol, que de ganar quedará muy cerca de asegurar el primer lugar, con cuatro triunfos de ventaja y cinco partidos por jugar. Los árbitros serán Julio Dutra, Aline García y Andrés Bustelo.

El rojiverde es el único que consiguió pleno en esta fase. Tres triunfos consecutivos lo pusieron a tiro de ser escolta, el último con contundencia ante Defensor Sporting. En frente tendrá a un Playero que viene de dar el batacazo en cancha de Nacional y recuperarse de una estrepitosa caída ante Peñarol en el Juan Francisco Canil.

El Fusionado cosecha cuatro caídas en fila. Es el único sin triunfos en esta instancia, y no suma de a dos, desde el triunfo frente a Aguada, que le dio el pasaje a la Liguilla. El Bolso precisamente dejó atrás aquella aplastante victoria sobre Hebraica Macabi, y tras no poder ante Malvín, quedó casi sin margen de error, si quiere seguir peleando por el "2".

El Macabeo viene de capa caída, con tres derrotas consecutivas, que permitieron al azul de la Playa dar caza al segundo lugar rápidamente. El Carbonero, muy cerca de asegurar el "1", ganó 15 de los últimos 17 partidos, siendo Aguada su única bestia negra en esa racha.

Hora y dónde ver la fecha 5 de la Liguilla

Los tres partidos irán a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los encuentros del torneo.

Además, el partido entre Aguada y Malvín se encontrará en la señal de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV va gratis, para usuarios conectados a redes de Internet, de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Una reunión clave en la FUBB

Sobre las 18 horas, habrá una votación para saber si se cancela o no el Reclasificatorio, tras conocerse los descensos de Cordón y Welcome. Además, Biguá clasificó a playoffs y Urunday Universitario quedó a tiro.