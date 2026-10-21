La Liga Uruguaya de Básquetbol cierra la primera fecha con el debut de Peñarol ante Urunday: hora y dónde ver

La primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierra este miércoles con los últimos dos partidos. La jornada tendrá dos detalles muy importantes ya que se dará el estreno absoluto de Larrañaga en la Primera División desde 2003, mientras que también debutará Peñarol, el último campeón del certamen.

El Milrayitas será el primero en jugar esta tarde cuando desde las 19:15 reciba a Unión Atlética. El equipo que dirige técnicamente Guzmán Álvarez sabe que no tendrá una competencia sencilla ya que no solo arriba desde la Liga de Ascenso, sino que además lo hace con tres puntos menos.

Mientras que a segunda hora, desde las 21:30, será el turno de que salga a escena Peñarol visitando a Urunday Universitario. El equipo de Leandro García Morales no solo buscará defender la corona obtenida en la pasada temporada, sino que además armó un plantel muy competitivo.

Cabe recordar que el Carbonero descansará en la segunda fecha porque su rival —Defensor Sporting— jugará la Liga Sudamericana, lo mismo que le ocurrirá en el marco de la cuarta fecha —luego de enfrentar a Malvín en la tercera— cuando se aplace el clásico ante Nacional por la participación internacional del Bolso.

Hasta el momento se disputaron cuatro partidos de la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol que tuvieron las victorias de Biguá ante Hebraica Macabi por 92-86, de Defensor Sporting ante Goes por 83-64, de Malvín frente a Atenas por 77-66 y de Aguada ante Nacional por 83-81.

Hora y dónde ver la Liga Uruguaya de Básquetbol

Todos los encuentros irán a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además se puede ver a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

El partido entre Larrañaga y Unión Atlética se jugará a las 19:15 horas, mientras que el juego de fondo entre Urunday Universitario y Peñarol será a las 21:30.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

Fecha 2:

JUEVES 22

Atenas vs. Nacional

Hora: 19:15

Cancha: Atenas

Goes vs. Malvín

Hora: 21:30

Cancha: Goes

VIERNES 23

Bigua vs. Larrañaga

Hora: 19:15

Cancha: Bigua

Aguada vs. Unión Atlética

Hora: 21:30

Cancha: Aguada

SÁBADO 24

Hebraica Macabi vs. Urunday Universitario

Hora: 21:30

Cancha: Larre Borges