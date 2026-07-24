La leyenda de LeBron James continúa en la NBA: firmó con Philadelphia para poder “ayudarlo a ser campeón”

LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, anunció este viernes que abrirá una nueva etapa de su legendaria carrera en los Philadelphia 76ers, donde pugnará por su quinto anillo de campeón junto a estrellas como Joel Embiid y Jaylen Brown.

El alero, de 41 años, se comprometió por dos temporadas con los Sixers, acabando con las especulaciones sobre su futuro que se desataron a finales de junio cuando confirmó su marcha de Los Angeles Lakers.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", dijo LeBron en su cuenta de X.

"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia", explicó el alero. "Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar", sostuvo James.

LeBron, que la pasada temporada tuvo un salario de 52 millones de dólares en Los Ángeles, firmará con los Sixers por dos años y ocho millones de dólares, con una opción de jugador, detalló su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Los Sixers serán el cuarto equipo de King James en la NBA, después de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y los Lakers. Philadelphia es ahora candidato a un título que no alcanza desde 1983. Tampoco ha jugado unas Finales desde 2001.

El año pasado devolvió el optimismo a su afición con un plantel que, liderado por el joven escolta Tyrese Maxey, dio la gran sorpresa al eliminar en primera ronda a los Boston Celtics.

Posteriormente fue eliminado en las semifinales de la Conferencia Este por los New York Knicks, después campeones, en una serie en la que Joel Embiid volvió a sufrir problemas físicos.

Los Sixers, hasta ahora dependientes de la salud de Embiid, Jugador Más Valioso (MVP) en 2023, entraron en el radar de King James al hacerse a principios de mes con Jaylen Brown, figura durante una década de los Celtics y MVP de las Finales de 2024.

LeBron James defendiendo a Los Ángeles Lakers. Foto: AFP

Además de los Sixers, LeBron también consideró regresar a los Cavaliers y al Heat o unirse a su amigo Stephen Curry en Golden State Warriors.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

"Sigo amando de verdad este juego, y todavía tengo más que ofrecer", afirmó. "Estas últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad solo para pensar", detalló LeBron de cara a su futuro en la competencia más importante del mundo del básquetbol.

Con información de AFP