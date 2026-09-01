La increíble descalificación a Joaquín Rodríguez en un momento clave para Uruguay ante Puerto Rico

Uruguay afronta gran parte del segundo tiempo ante Puerto Rico sin la presencia de su gran figura del partido ante Bahamas, Joaquín Rodríguez. El mercedario recibió dos faltas técnicas y tuvo que dejar la cancha cuando los Boricuas reaccionaban luego de estar 12 abajo.

El jugador del Dreamland Gran Canaria había recibido una técnica en el segundo cuarto, tras protestar ampulosamente un claro robo de Santiago Vescovi que había robado claramente una pelota en media cancha. Pero la segunda fue más llamativa aún, cuando al jugador se le acusó de simular una falta.

La polémica se avivó cuando a Ethan Thompson se le perdonó una simulación por una falta de tres que derivó en otra técnica a Uruguay, esta vez al banco.

Recordar que Rodríguez había sido descalificado también en el partido ante Bahamas por dos protestas, la segunda tras una falta que no era de Vescovi, en el último minuto y medio del juego, acción con la que los isleños liquidaron el partido.