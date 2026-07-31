La FUBB sacó a la venta las entradas para los partidos que podrían depositar a Uruguay en el Mundial 2027

Uruguay se juega una doble fecha importantísima de las Clasificatorias, enfrentando a los rivales directos que tiene en la pelea por ingresar al Mundial de Qatar 2027, Bahamas y Puerto Rico. La selección recibirá a ambos en el Antel Arena el 27 y el 31 de agosto, ambos a las 20:10 horas.

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) sacó a la venta las entradas a través de Tickantel. Los abonos para ambos partidos van de los $900 a $3750, habiendo una baja significativa respecto a los encuentros ante Argentina y Cuba de julio. Para los partidos por separado, los costos oscilan entre los $600 y $2500.

El ingreso más económico es para el cabecera y codos del nivel 3, a un precio de $600 por un solo partido y $900 para los abonos. La tribuna lateral de dicho nivel cuesta $800 y $1.200 respectivamente.

Los precios para el nivel 1 trepan a los $1.000 y $1.350 para las cabeceras, $1.200 y $1.500 para los codos; y a $1.500 y $1.800 en la central alta. Las cabeceras retráctiles solo están disponibles por abono a un valor de $1.800.

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Para el nivel 0 el espectador debe abonar $2.000 para un solo partido, o $3.000 para obtener el abono para ambos encuentros, en el sector lateral. $2.500 o $3.750 respectivamente para el sector central.

Uruguay llega con tres puntos de ventaja sobre sus respectivos rivales, con seis fechas por jugar, por lo que en caso de que los dirigidos de Gerardo Jauri ganen ambos encuentros y tanto Bahamas —de local ante Panamá— como Puerto Rico —de visita contra Argentina— caigan, la Celeste estará en el Mundial por primera vez luego de 41 años.

Pero no es una ventana para nada sencilla para los Charrúas, al sus rivales poder contar con sus NBA. Se espera que Bahamas viaje con tres que militan en la mejor liga del mundo: DeAndre Ayton, Buddy Hield y VJ Edgecombe —que ya fueron anunciados para jugar un amistoso en Chile el sábado 22—, mientras que Puerto Rico llegaría con José Alvarado, recientemente campeón con los New York Knicks.

DeAndre Ayton defendido por Kiril Wachsmann, en el partido entre Bahamas y Uruguay por el Preolímpico. Foto: FIBA.

El camino para Uruguay continuará en noviembre, cuando reciba a Canadá el 26, y visite a Puerto Rico el 29, mientras que cerrará las Clasificatorias con dos visitas, el 26 de febrero a Bahamas, y el 1° de marzo a Canadá.

Los tres mejores de cada zona clasifican a la Copa del Mundo junto con el mejor cuarto de ambos grupos. Hasta el momento Canadá lidera invicto (6-0) seguido de Uruguay y Argentina (5-1), mientras que Puerto Rico, Bahamas y Puerto Rico ostentan récord de 2-4.

Del otro lado Brasil (6-0) está invicto y es solo escoltado por Estados Unidos (5-1). República Dominicana (4-2) está en zona de clasificación seguido por México y Colombia (3-3); cierra las posiciones Chile (2-4).