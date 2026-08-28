Jauri tras derrota de Uruguay: "Bahamas dominó; también la ansiedad de un arbitraje muy particular nos sacó de foco"

"La ilusión sigue presente". Esa fue la frase que Gerardo Jauri repitió en más de una ocasión tras la derrota de Uruguay frente a Bahamas (94-103) en el Antel Arena, lo que lo llevó a perder un cuerpo de ventaja en la carrera a Qatar 2027. Sin embargo, sigue bien posicionado para llegar a la Copa del Mundo.

El DT primero pidió disculpas por haber sido descalificado. "Pido disculpas porque en 25 años es la segunda vez que me descalifican y solo por decirle al árbitro con las manos detrás de la espalda: 'Estoy hablando correctamente'", expresó.

👉 Jauri tras la derrota ante Bahamas: "La ilusión sigue presente"



🏀 El entrenador celeste analizó el partido y pidió disculpas por haber sido expulsado.



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Sobre el partido, analizó: "Bahamas dominó. Pasamos una sola vez por un punto. Ganó en buena ley, cometimos errores, el equipo lo trajo, no se quebró el partido, por momentos la ansiedad nos jugó un poquito en contra, es un tropezón en el camino pero la ilusión sigue presente. Masticar rabia, hacer el duelo un par de horas y mañana a pensar en el partido del lunes".

Y se refirió al polémico arbitraje, más allá de no excusarse en él. "Cuando perdés así lo primero que busco son razones adentro como responsable que soy. No pudimos plasmar en cancha algunos objetivos defensivos claros. La ansiedad de un arbitraje muy particular que nos sacó por momentos de foco y conspiró para hacer una tarea más disciplina defensiva".

"No me gustan las excusas, me gustaría explayarme más pero no, tenemos que aprender, son lecciones de las que se aprenden y, reitero, la ilusión está intacta", concluyó el entrenador.