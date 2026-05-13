"Fue una inspiración": Jason Collins, primer jugador de la NBA en declararse homosexual, falleció a los 47 años

"Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay", dijo en 2013 Jason Collins y se convirtió, en 2013, en el primer jugador activo en declararse homosexual. Este martes, su familia anunció su fallecimiento a los 47 años de edad tras una lucha contra el cáncer.

“Estamos desconsolados al compartir que Jason Collins, nuestro querido esposo, hijo, hermano y tío, ha fallecido tras una valiente lucha contra el glioblastoma. Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos quienes lo conocieron y para quienes lo admiraron de lejos” anunció su familia.

Collins disputó trece temporadas en la NBA, en las que militó en los New Jersey Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards y Brooklyn Nets.

En 2013, tras finalizar la temporada con los Wizards, Collins hizo público en un artículo en Sports Illustrated que era homosexual, convirtiéndose en el primer jugador en activo de las cuatro grandes ligas estadounidenses (NBA, NFL, NHL y MLB) en hacerlo. "Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay", dijo.

Collins anunció a finales de 2025 que había sido diagnosticado con un glioblastoma en grado 4, una de las formas más agresivas de cáncer cerebral, y que estaba recibiendo tratamiento. La NBA, sus equipos y exjugadores mostraron su pésame por la partida de Collins.

"Jason Collins era un miembro muy querido de la familia de los Celtics. Fue un pionero en la NBA y en el deporte profesional, y estamos agradecidos de haber sentido su impacto en Boston. Que descanse en paz", afirmaron los Boston Celtics.

Jason Collins en su etapa como jugador de los Boston Celtics en la NBA. Foto: AFP

Los Nets, franquicia en la que pasó ocho temporadas entre Nueva Jersey y Brooklyn, señalaron: "Quienes convivieron a diario con Jason lo conocían no solo como un competidor, sino como una persona genuinamente amable y considerada, capaz de unir a la gente. Su impacto fue mucho más allá de la cancha, y su valentía y autenticidad ayudaron a hacer avanzar el deporte, y el mundo".

Por su lado, Jason Kidd, actual entrenador de los Dallas Mavericks y excompañero de Collins en los Nets, aseguró: "Esto duele. Jason Collins fue un pionero. Tenía un coraje como nunca he visto. Fue un compañero de equipo increíble. Y haberlo tenido en Brooklyn al inicio de mi carrera como entrenador significó muchísimo para mí. Quienes lo conocieron tuvieron la suerte de poder llamarlo amigo. Ya te echamos de menos, hermano".

El sentido homenaje de la NBA para Jason Collins

En la noche de este martes, durante el partido entre los San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves, la NBA le rindió homenaje a dos jugadores que fallecieron en los últimos días.

“La familia de la NBA lamenta la pérdida de dos de los suyos. Brandon Clarke, querido miembro de los Memphis Grizzlies desde 2019, cuyo liderazgo y pasión le hicieron ganar el respeto de su comunidad y de toda la liga”, comenzó diciendo la voz del estadio.

“Y el jugador durante 13 años y embajador de la NBA, Jason Collins, quien falleció luego de una dura batalla contra un tumor cerebral. Rompió barreras que van a impactar al mundo del deporte por generaciones y siempre será recordado por su forma de pensar y amabilidad. Los invitamos a acompañarnos en un momento de silencio para honrar a ambos”, anunció antes de un profundo respeto por parte del público.