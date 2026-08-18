"El balance es positivo": Gerardo Jauri tras los amistosos de Uruguay ante China y la reflexión que destacó

Uruguay se sigue preparando de cara a los partidos trascendentales por las Clasificatorias al Mundial que se disputarán a fin de mes ante Bahamas (27/8) y Puerto Rico (31/8) y para hacerlo de forma exigente disputó dos amistosos en China.

Los dirigidos por Gerardo Jauri hicieron un largo recorrido para afrontar estos encuentros donde se sufrió una derrota apretada por 83-78 y se consiguió un holgado triunfo por 92-71 en lo que fueron dos pruebas de nivel para la Celeste que suena con volver a la Copa del Mundo a 40 años de su última participación.

Gerardo Jauri, técnico de la Celeste, analizó en diálogo con Ovación qué dejaron estos duelos: “El balance es muy positivo. Fueron dos amistosos de mucha exigencia, muy serios, muy físicos y con determinadas características de velocidad y altura del equipo rival”, indicó. “La verdad que la planificación del viaje minimizando los efectos del traslado largo, con una adaptación importante de tres días previo al primer juego y trabajar el efecto de jet lag fue muy profesional”, agregó.

“Vinimos a una cultura y a un país con una escala impresionante y uno se da cuenta al estar acá: el nivel de infraestructura, alojamiento de primerísimo nivel y todo eso el equipo lo aprovechó mucho y es lo importante con miras a nuestro gran objetivo que son los dos partidos exigentes, pero para los que que el equipo está consciente de que hay que encararlos con todo y buscar el máximo rendimiento”, cerró.

Uruguay atraviesa un presente muy interesante luego de cosechar cinco victorias en los seis primeros partidos en el camino rumbo al Mundial donde se consiguió un triunfo importante como visitante ante Argentina y donde se ganó en ambas condiciones ante Cuba y Panamá, aunque los próximos retos no serán sencillos porque tocará medirse con Bahamas, Puerto Rico y Canadá en la segunda ronda de las Clasificatorias.

La tabla de posiciones refleja hasta el momento a Canadá en lo más alto al conseguir seis victorias en seis partidos, seguidos de Uruguay y Argentina con cinco triunfos cada uno. El registro de Puerto Rico, Bahamas y Panamá es hasta el momento de dos victorias y cuatro triunfos.

Cabe recordar que los tres primeros avanzan al Mundial y habrá un mejor cuarto que consiga el séptimo cupo, en una disputa donde entra en juego el otro grupo que cuenta con Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, México, Colombia y Chile, en ese orden en la tabla de posiciones actualmente.