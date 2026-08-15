China 39-45 Uruguay en vivo: Santiago Vescovi y Nicolás Martínez lideran a la Celeste que pasa al frente

Uruguay volverá a medirse con China en el Shunde Sports Center de la ciudad de Foshan a partir de las 8:30 (19:30 hora local). Los dirigidos por Gerardo Jauri van por la revancha luego de caer por 83-78 en un primer partido donde tuvo auspiciosos pasajes de juego.

La Celeste que se encuentra preparando la ventana de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027 que se juega a fines de agosto supo ser dominador del partido por momentos, sobre todo cuando pudo sacar a los asiáticos de ritmo y tuvo como principales figuras a Santiago Vescovi, Joaquín Rodríguez y Martín Rojas. Juan Ignacio Ducasse ingresará al equipo en lugar de Bernardo Barrera.

Primer tiempo

Uruguay comenzó sólido en la defensa del cinco contra cinco, pero tardo en encender en ataque, donde Joaquín Rodríguez fue líder y pico desde la generación, pero el equipo tuvo problemas para finalizar cerca del aro. El mercedario fue partícipe directo de los 10 primeros puntos de la Celeste, pero los asiáticos se mantuvieron al frente cuando pudieron sumar de afuera, repitiendo del primer juego las ofensivas cortas y los tiros ante la primera ventaja.

La segunda unidad le trajo soluciones a Jauri, Martín Rojas anotó un golazo en el poste bajo y Lucas Rodríguez un triple largo para empardar las acciones tras un muy mal arranque de afuera de los Charrúas (1/6). Pero sobre el final del primer cuarto China diseñó una muy buena jugada desde un saque lateral y con libres lideró 18-16 al primer descanso.

Los asiáticos levantaron los porcentajes de afuera en la medida que construyeron mejor sus lanzamientos. Tras minuto, Lucas Capalbo saltó del banco con triple, pero el equipo forzó mucho adelante en el descanso de Joaquín Rodríguez. Al levantar la eficiencia defensiva, China tuvo mejores momentos para correr y se mantuvo entre dos y tres posesiones arriba.

Un golazo de Santiago Vescovi en su uno contra uno despertó a la visita , que lo empardó tras triple de Gonzalo Iglesias y una gran anotación de Capalbo. El base de Peñarol ganó en confianza para liderar, con una excelente asistencia para Nicolás Martínez y con puntos en cancha abierta puso al frente a la Celeste.