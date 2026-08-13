China 41-44 Uruguay en vivo: la Celeste baja el ritmo de los asiáticos y toma el mando del juego

Uruguay enfrenta su primer amistoso de la gira por Foshan, frente a China. La Celeste juega a partir de las 8:30 en un encuentro que servirá de preparación para la ventana de agosto por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027.

La selección de Gerardo Jauri está en territorio asiático desde el lunes, mientras que el sábado tendrá su segunda prueba nuevamente ante el equipo local. Juan Ignacio Ducasse y Emiliano Serres (por lesión) fueron quienes quedaron afuera de los 12.

Primer tiempo

Uruguay sufrió en el arranque el ritmo de los chinos, que tomaron tiros ante la primera ventaja y comenzaron finos de afuera. La defensa de cambio le generó dificultades a los dirigidos por Gerardo Jauri que obtuvieron mejor rédito en ofensivas cortas. El ingreso de Mateo Bianchi con puntos consecutivos desde la continuación, permitieron a la Celeste recuperarse de un déficit de ocho unidades y entrar al primer descanso 29-24 abajo.

Los Charrúas lograron bajarle el ritmo el juego a partir del segundo parcial, trabajaron con mayor paciencia las ofensivas para terminar en el bajo. Joaquín Rodríguez entró muy activo en la defensa de la primera línea y Santiago Vescovi se lució generando para los cortes al aro por línea de fondo, mayormente de los grandes. China volvió a fluir cuando pudo conseguir ventajas tempranas en las ofensivas, pero un Pablo Gómez sólido desde la continuación fue socio ideal para Vescovi, sosteniendo al frente a la selección.