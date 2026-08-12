Calfani con Ovación: "Se habla mucho de cuando uno gana, pero no de todo el trabajo que se hace para lograrlo"

Mathías Calfani volverá a las canchas tras un retiro temporal. El artiguense que sufrió consecutivamente tres roturas de ligamentos cruzados y la ruptura del tendón de Aquiles, volvió a Biguá, un desafío que lo "motiva muchísimo".

En una nota con Ovación, el artiguense habló de todo el sacrificio que hizo para estar nuevamente compitiendo y se deshizo en elogios para el "esfuerzo" que hacen los jugadores por estar en la selección y se mostró ilusionado por el "grupo muy unido" que va por la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

—¿Qué significa esta vuelta a un club especial como Biguá?

—Significa mucha emoción, alegría. Es el club que me abrió las puertas en mi comienzo, que me ayudó a moldear mi carácter, juego, a darme herramientas para lo que me iba a enfrentar como jugador profesional y el club donde he hecho tantas amistades. Volver ahí y poder estar nuevamente defendiendo los colores del club y reencontrarme con tanta gente me motiva muchísimo.

—¿Cómo llegás físicamente?

—Estoy bien, obviamente falto de básquet y ritmo. Pero vengo entrenando todo el año y trabajando en la rehabilitación, sobre todo tratando de sanar y estar bien. Tenemos un plan con los profes y entrenadores de Biguá para seguir ahora este último tiempo que voy a estar acá en Argentina, prepararme de la mejor manera para llegar a la pretemporada y seguir mi puesta a punto.

—Te tocaron lesiones duras, de las más dolorosas para un deportista y consecutivamente, ¿cómo te sobrepusiste?

—Es muy difícil, sobre todo emocionalmente y mentalmente, sobreponerte todo el tiempo a ese tipo de dificultades que aparecen en el camino, que uno no las espera o trata de no pensar que pueden llegar a pasar. Siempre lo que se ve o lo que te cuentan es la parte bonita, cuando uno gana títulos, le va bien, se destaca. Pero esta parte es la que menos se ve y creo que es la que más, obviamente, se sufre. Yo traté de mentalizarme y enfocarme en una recuperación a la vez y en todas encontrar un desafío. De esa manera armé en cada una de ellas un grupo de trabajo en el cual yo me sentía cómodo, confiaba ciegamente y hacía que todo fuera divertido, mucho más alegre. No metía el foco en que estaba haciendo una rehabilitación por una lesión grave, sino que estaba preparándome para lo que se venía. Eso hacía de que todos los días fuera más llevadero, tratando de dar lo mejor y de superarme semana a semana. Me iba poniendo metas cortas, el lunes empezaba de una manera, el fin de semana terminaba con un escalón más arriba y el próximo lunes arrancaba con ese piso. Pero no es fácil superar porque donde uno quiere estar es dentro de la cancha, compitiendo, jugando, peleando con compañeros y no en un gimnasio, entrenando y forzándote. Pero es parte de este deporte, del profesionalismo, la parte quizás que menos se ve o que menos se habla, pero es una real y que atraviesan muchos jugadores. Se habla mucho de cuando uno gana, es campeón, exitoso, pero muchas veces no se habla de todo el trabajo que se realiza para llegar a esa instancia para lograrlo. Hay que normalizarlo, obviamente que nadie quiere lastimarse, estar enfermo o en un mal momento, pero son cosas que pasan y uno se tiene que preparar para enfrentarse a estos momentos. Cuanto más preparado estés, más consciente seas de lo que puede pasar, creo que va a ser mucho más rápido y vas a poder sortear mucho mejor estos desafíos.

—¿Cómo ves este nuevo proceso de la selección?

—Me gusta mucho y no solo por lo que han logrado, sino por cómo lo han logrado. Por la solidez del trabajo, del esfuerzo, de cómo se preparan, de cómo quieren estar en la selección, de cómo defienden su posición dentro de la selección. Y es algo bueno, no solamente lo que se logra, sino cómo. Hace mucho tiempo que no veía en la selección un grupo tan unido, todos con un mismo objetivo, que es darle todo a la selección sin esperar nada a cambio, solamente el bien del grupo. Es un gran trabajo de Álvaro (Tito), de Jauri, que le han puesto mucha cabeza, dedicación. Al Cone (Bessio), que hace muchísimos años está. Hay mucha gente, Fernando (Alzugaray), Pancho Castellanos, mucha gente que está alrededor de la selección, del presidente (Assir), que no se la ve todos los días, pero que trabajan todo el tiempo sin parar para que esto siga así. Y que hace muchos años vienen buscando esta unión, este compromiso, este sentimiento por estar en la selección. Hoy los chicos que lo están haciendo muy bien se han ganado un lugar, han dejado de ser chicos que cumplen un rol, vienen a ser protagonistas. Una de las cosas que más resalta en la selección es que en todas las ventanas aparece un chico nuevo o un jugador que se hace cargo de una situación nueva. Veo el apoyo y la alegría de todo el resto por ese jugador. Te hace sentir que estás en el camino correcto y contagia. Hace mucho tiempo que no veía también a la gente del básquetbol contagiada, entusiasmada con una selección. Así que me alegra muchísimo, me pone muy feliz verlos así, porque sé que no es un trabajo de ahora, sino que se viene construyendo hace muchos años y esperemos que termine con la clasificación que queremos todos al Mundial.

—Estuviste en el inicio del proceso en el Preolímpico de Santiago del Estero, siendo uno de los experientes en una selección que tuvo la salida de varios referentes, ¿esperabas estos buenos resultados tan pronto?

—Fue el último torneo que estuve con la selección, en el cual me tocó ser capitán y los chicos que estuvieron, que hoy siguen el proceso lo han hecho de una manera espectacular, dando pasos hacia adelante muy buenos, entendiendo que a la selección se viene a dar todo de uno por el bien común y no pensar en el bien individual. No pensar en los números personales, sino que pensar en qué puedo hacer yo para aportar a la selección, para que esté bien y gane. Me pone muy contento ver a los chicos que hace bastantes años atrás han hecho sus primeros pasos y que hoy sean los protagonistas de esta selección que nos ilusiona y nos apasiona verlos jugar.

—¿Qué te ilusiona de este Uruguay para llegar al Mundial?

—Todo. Por la forma en que están haciendo las cosas, cómo la viven, la forma en que cada chico se muere por estar y por venir a defender a su país, muchas veces en contra de sus equipos, porque hay muchos equipos que están en otro continente, que quizás defienden sus intereses, un jugador que suma viajes, suma horas sin descanso, juegos, entrenamientos que quizás a ellos los perjudica para su planificación y muchos jugadores dejan todo eso atrás, igual vienen, entregan su máximo. Me parece que es recontra resaltable y está bueno que pase, que se demuestre eso, que los jugadores hacen un esfuerzo para estar, pero porque quieren, porque aman a su país y lo hacen con orgullo, ganas, mucha ilusión de hacerlo bien. Eso me ilusiona aún más y nos da muchas más posibilidades de llegar al Mundial porque se nota que hay un equipo muy unido. Un grupo de jugadores, entrenadores y dirigentes que buscan todos un mismo resultado, que es clasificar al Mundial.

—¿Te ilusionás con volver a estar en la selección?

—No pienso en estar o no, solo disfruto. Estoy muchas veces en contacto con los chicos durante todo el año porque tengo muchos amigos adentro. Pero no me ilusiono o pienso estar. Yo solamente me pongo contento viéndolos a ellos y pudiendo disfrutar. Me ha tocado acá, cuando vinieron a jugar en la ventana de Buenos Aires, viviéndola junto a ellos, como un hincha más, y contento por el resultado obtenido y por cómo lo viven ellos.

—¿Cómo ves la Liga?

—-Ha aumentado mucho el nivel. Muchos jugadores uruguayos que andaban por el mundo han decidido ir a Uruguay. Es recontra positivo, un mensaje también de que la Liga está mejorando, las infraestructuras, el formato. Uno no se tiene que conformar, tiene que todo el tiempo seguir evolucionando, porque eso es lo que hace que los jugadores quieran venir y que el nivel suba. Me gustaría empezar a ver cada vez más jóvenes defendiendo a sus equipos, que confíen y le den chances para que sigan desarrollándose. Eso nos va a beneficiar a todos, tanto a los equipos como a la selección.

—Llegás a un Biguá que armó un gran equipo.

—Armó un plantel muy bueno. Todavía quedan confirmar algunas fichas, pero estoy muy ilusionado, muy contento. Con algunos he jugado, el caso de Donald Sims y Fede Pereiras. Con Ottonello he jugado también en la selección, con Theo (Metzger). Me ilusiona mucho estar ahí y tratar de aportar lo mío, sobre todo hablando con los más jóvenes, tratando de escuchar, ayudar, apoyar. Dentro de la cancha hacer lo que el equipo necesita de mí. Toda mi carrera se basó en dar lo mejor que tengo y hacer lo que el equipo necesite para ganar. No me importan los números individuales sino poder aportar lo mío y ser positivo para que el equipo gane y consiga sus objetivos.

