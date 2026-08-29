Durísima lesión en la Liga de Ascenso: Lagomar y Stockolmo se suspendió al fracturarse Matías Benítez

La fase regular de la Liga de Ascenso llegó a su fin este viernes, pero dejó una de las imágenes más duras del torneo. El jugador de 20 años de Lagomar, Matías Benítez, sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha a la hora de ir a buscar un rebote y el partido fue suspendido a raíz de eso.

El equipo de la Costa derrotaba a Stockolmo por 47-36, a 8:25 para el final del tercer cuarto en un partido donde el resultado era anecdótico debido a que ambos equipos ya tenían su posición resuelta para los playoffs por los ascensos.

El jugador de muy buena Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con Urunday Universitario era hasta el momento una de las figuras del juego, anotó nueve puntos y bajó ocho rebotes, pero en la búsqueda de sumar su noveno terminó con un desenlace nada feliz, dejando una imagen difícil de ver.

Una lesión durísima para un jugador de proyección, que había estado en el radar de la selección uruguaya y que en la antesala de playoffs y a menos de dos meses de iniciar una nueva temporada en la LUB —divisional en la que se había afianzado la temporada pasada— tendrá que poner su carrera en pausa.

Desde la Federación Uruguaya de Basketball le enviamos mucha fuerza y pronta recuperación a Matías Benítez tras su dura lesión defendiendo la camiseta de Lagomar. pic.twitter.com/rNKTEMPMZO — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) August 29, 2026

Los gritos de dolor impactaron en el gimnasio ubicado en la Avenida del Country y minutos después de visto lo sucedido los árbitros Martín Fernández, Álvaro Labiuza y Damián Orrico decidieron la suspensión del encuentro. Lo inédito fue la tardanza de la emergencia, que tras más de media hora de espera se llevó al jugador que con la fractura expuesta se retiró del recinto con mucho dolor. El jugador será intervenido en el SMI.

Benítez, que el año pasado no pudo disputar los playoffs por el ascenso por una fractura del quinto metatarsiano en formativas, se perderá nuevamente la definición del torneo, cerrando la temporada con 8,8 puntos por juego, 5,4 rebotes en 21,3 minutos por encuentro. El oriundo de Lagomar había sido una de las revelaciones de la LUB donde promedió 7,4 puntos en 18,4 minutos.

Desde el equipo de Ovación deseamos al jugador una recuperación lo más pronta posible. El básquetbol uruguayo perderá un tiempo un joven talento de esos que tan necesarios son para elevar la competencia.

