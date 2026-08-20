Con un vigente campeón de la NBA a la cabeza, Puerto Rico anunció los 12 que enfrentarán a Uruguay

La especulación llegó a su fin y José Alvarado estará en el Antel Arena defendiendo a Puerto Rico ante Uruguay por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027. El vigente campeón de la NBA con New York Knicks encabeza un plantel de figuras que buscarán llevarse de Mar del Plata y Montevideo puntos decisivos en la ruta a la Copa del Mundo.

Será la primera vez en el presente torneo clasificatorio que la figura de los Boricuas esté presente. Hasta el momento solo había disputado la ventana de julio rumbo al Mundial 2023. El hombre de la franquicia neoyorquina disputó por última vez con su selección la última AmeriCup donde brilló con 17,8 puntos y 4,5 asistencias en un torneo donde su selección quedó eliminada en cuartos de final tras suplementario vs. Argentina.

Alvarado viene de disputar 16,9 minutos por juego en la fase regular de la NBA, donde anotó 6,6 puntos por encuentro, mientras que en playoffs bajó su participación a 9,4 minutos. Ayer el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos había anunciado que su jugador estrella iba a estar presente en la doble fecha y hoy ya se hizo oficial con la presentación de la lista definitiva.

Jezreel de Jesús (Gambusinos de Fresnillo, México), Ethan Thompson (Indiana Pacers, Estados Unidos), Alfonso Plummer (Capitanes de Arecibo), Gian Clavell (Piratas de Quebradilla), Stephen Thompson Jr. (Vaqueros de Bayamón), Davon Reed (Saga Ballooners, Japón), Isaiah Piñeiro (Cangrejeros de Santurce), Daniel Rivera (Gigantes de Carolina), Arnaldo Toro (Santeros de Aguada), Ismael Romero (Mets de Guaynabo) y George Conditt IV (Gigantes de Carolina) completan la nómina.

Recordar que Puerto Rico llega a la cuarta ventana en una situación comprometida, con apenas dos triunfos cosechados de la primera rueda donde clasificó en el último partido tras superar a Bahamas de visitante. Los Boricuas enfrentarán a Argentina en Mar del Plata el jueves 27 y cruzarán el río para medirse ante Uruguay el lunes 31 en el Antel Arena. Por eso Carlos González llegará a Sudamérica con lo mejor que tiene en busca de estirar la racha de clasificaciones consecutivas a Mundiales a 11 consecutivas.

Los isleños aún así no llegan con la mejor preparación al tener aún su liga local en curso, donde tanto Thompson Jr. como Piñeiro se encuentran disputando las finales que podrían terminar este viernes o domingo.

La Celeste, que enfrentará además el 27 a Bahamas, llega con tres puntos de ventaja sobre su rival de turno y los Boricuas, por lo que la doble fecha es decisiva para la selección de Gerardo Jauri que buscará estirar y llegar con aire a quinta ventana donde recibirá a Canadá y visitará a Puerto Rico en noviembre.