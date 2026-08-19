Gerardo Jauri anunció a los 16 preseleccionados para enfrentar a Bahamas y Puerto Rico por las Clasificatorias

Gerardo Jauri confirmó la preselección para la ventana de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, donde la selección recibirá en el Antel Arena a Bahamas —el jueves 27— y a Puerto Rico —el lunes 31—.

El entrenador había adelantado en Básquetbol de Primera (El Espectador) que por incorporarse a los entrenamientos con su nuevo club, Gipuzkoa, Lucas Capalbo no iba a ser convocado.

Son 16 los preseleccionados: Bruno Fitipaldo (La Laguna Tenerife, España), Luciano Parodi (Franca, Brasil), Santiago Vescovi (Peñarol), Lucas Rodríguez (Minas Tenis, Brasil), Joaquín Rodríguez (Dreamland Gran Canaria, España), Nicola Pomoli (Peñarol), Bernardo Barrera (Defensor Sporting), Joaquín Taboada (San Pablo Burgos, España), Nicolás Martínez (Quimsa, Argentina), Emiliano Serres (Peñarol), Martín Rojas (Peñarol), Theo Metzger (Biguá), Gonzalo Iglesias (Amics Castelló, España), Juan Ignacio Ducasse (Goes), Pablo Gómez (Trouville) y Mateo Bianchi (Defensor Sporting).

☑️ 𝐏𝐑𝐄-𝐒𝐄𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍



Estos son los jugadores Pre-Seleccionados para la doble ventana rumbo a @fibawc. #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/sANT00kG6k — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) August 19, 2026

La selección volverá a entrenar el viernes, donde tendrá disponible a Luciano Parodi, que se encuentra disputando el Paulista con Franca, Joaquín Rodríguez tras pasar la revisión médica con su nuevo equipo llegará el sábado de mañana, mientras que Bruno Fitipaldo y Joaquín Taboada, al no haber vuelos de España a Uruguay el sábado, se incorporarán el próximo lunes a los entrenamientos.