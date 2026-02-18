Biguá define su lugar en la LUB, en un partido que puede clasificar a Nacional y Aguada: hora y dónde ver

La última fecha del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol inicia este miércoles con un partido con mucha incidencia en la definición del torneo. Biguá necesita ganarle a Welcome para asegurar su lugar en la Liguilla, pero sabe que si pierde, tendrá que jugar la Reclasificación. Si se da este último resultado, le dará su lugar en la parte alta a Nacional y Aguada. Por su parte, la "W" va en busca de puntos para recortar distancia con la zona de salvación. Arbitrarán Gonzalo Salgueiro, Vivian García y Rodrigo Prando.

Hora y dónde ver Biguá vs. Welcome, por la Liga Uruguaya de Básquetbol

El encuentro en donde el Pato puede clasificar a la Liguilla, y que tiene a Aguada y Nacional por sus cupos expectantes, será emitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV gratis para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya. Además, también lo pasa Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Cómo llegan

Biguá alterna victorias y derrotas hace 10 partidos. En su última presentación, visitó el Palacio Peñarol donde perdió de buena manera frente al Carbonero.

Por su parte, Welcome viene de dos caídas consecutivas, la última frente a Defensor Sporting. En la "W" debutará el cubano, Arle Zaporta, en lugar de Rick Jackson.

Cuándo se define el Clasificatorio

Los últimos clasificados a la Liguilla se definirán el jueves, donde tres de los cuatro partidos tendrán incidencia. Nacional enfrenta a Cordón, mientras que habrá dos cruces directos: Defensor Sporting vs. Aguada, y Unión Atlética vs. Malvín.

Cuáles son las chances de cada equipo

Solo una combinación de resultados deja afuera a Nacional: si a su derrota se le suman caídas de Defensor Sporting, Malvín y Welcome —ante Biguá—.

El panorama para Aguada también está bastante aclarado. Si pierde Biguá se mete. En cambio, si el Pato logra el éxito ante Welcome, está obligado a ganar, independientemente de lo que pase con Nacional.

Para el Biguá solo hay dos opciones. Si gana se mete y si pierde jugará el Reclasificatorio.

Si gana el Pato, Defensor Sporting está obligado a ganarle a Aguada. Pero si el Pato pierde, al Fusionado se le abre una opción perdiendo, debido a la muy buena diferencia que tiene ante el de Villa Biarritz (+21): que Unión Atlética pierda el clásico y que Nacional gane.

Si gana Defensor Sporting, para entrar a la Liguilla Malvín debe ganarle a Unión Atlética. En cambio, si el Fusionado cae, se le abre un panorama más optimista, debido a que fue el único equipo de los cinco, en ganarle por duplicado, al de Punta Carretas. A esto se le debe sumar una derrota de Nacional y/o Biguá.

Si bien si gana el clásico Unión Atlética se mete arriba, perdiendo el panorama para la UA es complejo, porque si bien tiene ventaja frente a Aguada, Biguá y Defensor Sporting, estas son cortas. La única combinación que favorece al azulgrana, es que pierdan Biguá, Nacional y Defensor Sporting.