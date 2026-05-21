Aguada busca hacer valer su localía para estirar su ventaja ante Nacional en las semifinales: hora y dónde ver

Aguada buscará hacer pesar la localía y su público, al recibir a Nacional en el Estadio Propio Aguatero, luego de dar el golpe de visitante en el Polideportivo del Gran Parque Central.

El rojiverde tuvo como principal argumento en el primer punto su tono defensivo, confirmando frente a uno de los candidatos, la mejoría del equipo desde que Leandro Taboada asumió como entrenador en jefe. A raíz de ahí, logró superar y con claridad en el rubro puntos de contraataque a uno de los dos mejores equipos del torneo, con un contundente 21-6. Sin dudas es el aspecto a mejorar para Nacional, que necesita correr y elevar el ritmo, ante un Aguada que con una buena defensa colectiva y permitiendo algunos tiros de tres, ante un rival de bajos porcentajes, se hizo muy sólido en el cinco contra cinco.

Pero para elevar el ritmo, el Bolso necesita ser más sólido reboteando en su aro, sabiendo que tiene supremacía, pero que en el primer juego tuvo que rotar mucho a Connor Zinaich, uno de los claves en este aspecto, que se cargó de faltas, junto a Gianfranco Espíndola, que volverá a ser baja y se espera vuelva para el partido del lunes.

El partido será arbitrado por Julio Dutra, Gonzalo Salgueiro y Aline García.

Hora y dónde ver Aguada vs. Nacional

El segundo punto de la serie entre rojiverdes y tricolores se jugará a las 20:15 horas y lo pasará VTV Plus, canales se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Los artilleros de la serie

Aguada y Nacional se enfrentaron cinco veces en la temporada, en donde el Aguatero ha repartido más a sus protagonistas, pero con una constante, mientras que el Bolso tuvo un líder absoluto. Frente al tricolor, Donald Sims fue el goleador rojiverde, con 17,8 puntos por juego, siendo, con 21 como su mejor producción. En Nacional, James Feldeine tuvo como víctima Aguada, anotándole 25,4 puntos por juego. En todos le anotó más de 20 y en dos de ellos, hizo 29.