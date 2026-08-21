A los 45 años el Mono Bavosi puso fin a su carrera tras ser campeón con Peñarol: "El final valió la pena"

La longeva carrera de Federico Bavosi llegó a su fin. A sus 45 años el Mono puso punto final a 28 años como profesional, luego de alzar su cuarta Liga Uruguaya de Básquetbol con Peñarol.

Oriundo de Unión Atlética, con un impacto temprano que lo llevó a hacer gran parte de su carrera en el básquetbol español, el cual lo hizo asentarse en Europa. Pero aquel joven que con 20 años cruzó el Atlántico volvió 10 años después a vestir la camiseta del club que lo vio nacer, donde si bien ilusionó al hincha azulgrana con un equipo de buen juego y que fue el mejor de la fase regular, la eliminación ante Bohemios en cuartos de final cerró un capítulo para el Mono.

Fue a recibir el calor del hincha de Aguada, equipo que venía de ser campeón, y luego de una temporada apostó por uno de los equipos más ganadores de la época, como Malvín. Con el Playero fue campeón en su primera temporada y en su retorno al rojiverde alzó dos copas más, incluso siendo decisivo en la primera, donde jugó el primer partido de clubes en el Antel Arena, con un triple terminó dándole el pasaje a las semifinales al Aguatero ante Nacional en un recordado quinto partido.

Tras el bicampeonato el Mono estiró su carrera en equipos de menor perfil. Trouville, Cordón y Biguá disfrutaron de la magia de Bavosi e incluso se dio el gusto de jugar un Final 4 de las Américas con Hebraica Macabi. "Pero todo siempre tiene un final", expresó en su despedida el oriundo de Unión Atlética, que al alzar una nueva copa con Peñarol decidió el final de su carrera.

Darwin Desbocatti puso un toque humorístico a su video de despedida, donde bromeó con su vida tras el retiro. "Oficinismo, gris, monotonía, montaña rusa del Parque Rodó", son las palabras con las que el humorista describe a la "vida que empieza a partir de ahora".

"Igual estuvo linda la otra", expresa Desbocatti y el video es seguido de imágenes de su carrera con relatos de Alberto Sonsol de fondo, que concluye en aquel triple ante Nacional. "Como estaba tan buena esa vida la ibas estirando de a un año", relata el humorista, que cierra el video preguntándole "si está para un añito más", pero el Mono lo niega y concluye que "el final valió la penal".