Uruguay ante Bahamas y Puerto Rico en partidos claves por Clasificatorias: precios y cómo comprar las entradas

Uruguay se juega una doble fecha importantísima de las Clasificatorias, enfrentando a los rivales directos que tiene en la pelea por ingresar al Mundial de Qatar 2027, Bahamas y Puerto Rico. La selección recibirá a ambos en el Antel Arena el 27 y el 31 de agosto, ambos a las 20:10 horas.

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) tiene disponible a la venta las entradas a través de Tickantel. Hubo una baja significativa respecto a los encuentros ante Argentina y Cuba de julio. Para los partidos los costos oscilan entre los $600 y $2500.

El ingreso más económico es para el cabecera y codos del nivel 3, a un precio de $600 y la tribuna lateral de dicho nivel cuesta $800.

Los precios para el nivel 1 trepan a los $1.000 para las cabeceras, $1.200 para los codos; y a $1.500 en la central alta. Las cabeceras retráctiles solo están disponibles por abono a un valor de $1.800.

Para el nivel 0 el espectador debe abonar $2.000 en el sector lateral y $2.500 para el sector central.

Además los clientes de Antel podrán acceder a un 2x1. Menores de dos años ingresan gratis, mientras que los menores de 15 deberán ingresar con entrada acompañados de un adulto.

Uruguay llega con tres puntos de ventaja sobre sus respectivos rivales, con seis fechas por jugar, por lo que en caso de que los dirigidos de Gerardo Jauri ganen ambos encuentros y tanto Bahamas —de local ante Panamá— como Puerto Rico —de visita contra Argentina— caigan, la Celeste estará en el Mundial por primera vez luego de 41 años.

Pero no es una ventana para nada sencilla para los Charrúas, al sus rivales poder contar con sus NBA. Puerto Rico ya anunció la presencia de sus figuras, el vigente campeón del a NBA con New York Knicks, José Alvarado, y Ethan Thompson, de Indiana Pacers. Bahamas publicitó además el partido ante Uruguay con una imagen de Buddy Hield, jugador de Atlanta Hawks. Aún resta confirmar la presencia de DeAndre Ayton, Eric Gordon y VJ Edgecombe.

Buddy Hield defendido por Gonzalo Iglesias en el partido entre Uruguay y Bahamas por el Preolímpico de Santiago del Estero. Foto: FIBA.

El camino para Uruguay continuará en noviembre, cuando reciba a Canadá el 26, y visite a Puerto Rico el 29, mientras que cerrará las Clasificatorias con dos visitas, el 26 de febrero a Bahamas, y el 1° de marzo a Canadá.

Los tres mejores de cada zona clasifican a la Copa del Mundo junto con el mejor cuarto de ambos grupos. Hasta el momento Canadá lidera invicto (6-0) seguido de Uruguay y Argentina (5-1), mientras que Puerto Rico, Bahamas y Puerto Rico ostentan récord de 2-4.

Del otro lado Brasil (6-0) está invicto y es solo escoltado por Estados Unidos (5-1). República Dominicana (4-2) está en zona de clasificación seguido por México y Colombia (3-3); cierra las posiciones Chile (2-4).

