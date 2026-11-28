La contaminación por plomo en Malvín Norte, que afecta a vecinos que hace casi un año que allí viven, habla mucho de la hondura de la desidia pública que debe enfrentar la alerta ciudadana con los pocos medios que tiene a su alcance.

Todo ganó en protagonismo gracias al informe publicado en este diario el 30 de octubre pasado y que en su título ya resumía todo el problema: “La IMM planea construir una plaza y calles donde se encontró alta contaminación de plomo; reclaman suspender obras”. Se trata de un grupo de 36 familias que fue realojado de un asentamiento cerca de Euskalerría hacia viviendas de Malvín Norte, junto a un terreno donde funcionó un antiguo depósito de baterías y se detectaron niveles elevados de plomo. El asunto es de una gravedad inusitada: según ese informe, que ya tiene pues un mes de publicado, hubo análisis de laboratorio que encontraron concentraciones que superan más de 800 veces el valor de referencia para el plomo.

Sabido es que la contaminación con plomo daña muchísimo a la salud. Para los adultos los síntomas son digestivos y hasta neurológicos. Pero la peor parte la llevan los niños pequeños, que al inhalarlo pueden sufrir retraso en el desarrollo y el crecimiento, dificultades de aprendizaje, problemas de atención y conducta, irritabilidad, fatiga, pérdida de apetito y anemia. Esto, que parece un recuento frío de síntomas médicos, tiene consecuencias a su vez en las posibilidades de desarrollo social y educativo de quienes, por lo demás, notoriamente son los que más precisan de las herramientas que brinda el Estado para salir adelante -escuela y salud públicas de buena calidad.

Cuando los funcionarios de la intendencia realizaron trabajos en la zona llegaron premunidos contra la contaminación. Además, recomendaron a los vecinos cerrar puertas y ventanas. Sin embargo, el problema no se resuelve así. Construir una plaza para niños en la zona, cuando el suelo es el principal factor contaminante por plomo, suena realmente a una película de terror. Y es, precisa e increíblemente, lo que tiene en los planes realizar la Intendencia.

El tema pasó a la consideración política. No falta el que critica el asunto diciendo que se lo está politizando. ¡Menos mal! ¿Qué sentido tendría la actividad política si no se ocupara de este tipo de cosas, exigiendo responsabilidades por un lado y asegurándose de que los vecinos puedan tener eco en sus voces de quejas y preocupaciones ante algo tan dramático?

En este sentido, la alcaldesa del Municipio E ha sido muy crítica de declaración realizadas por el Intendente Bergara. En una carta pública expresó que “lo que usted manifiesta no se corresponde con lo que vemos y vivimos diariamente en el territorio”. Y agregó algo tan elemental como grave: “¿qué pasa con los vecinos que viven a pocos metros de las excavaciones? ¿Quién les garantiza que su salud y la de sus familias no están en riesgo?”. Exigió lo mínimo: información transparente sobre los estudios realizados, evaluaciones independientes, medidas de prevención adecuadas y garantías para las familias que viven en las inmediaciones.

Hay una demanda de responsabilidad institucional en salud pública que es evidente. El senador Lema del Partido Nacional, cuya labor política en Montevideo sigue muy presente, ha pedido la intervención conjunta del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, ya que en definitiva es un problema que atañe a ambas carteras. Pero, más allá de eso, es evidente que hay que hacer evaluaciones para atrás y para adelante: para atrás, para determinar las responsabilidades que se ocuparon de definir esa zona para construir esas viviendas, cuando se sabía que ella estaba contaminada con plomo y además no se tomaron los recaudos para mitigarla. Para adelante, porque hay que dar certezas a los vecinos y por lo tanto no se puede construir allí una plaza como si se hiciera en cualquier otra parte del país: se precisa un piso especial y preventivo que impida esa contaminación por plomo, por ejemplo, entre otras medidas mínimas y que hay que prever.

Se trata de un episodio del cual todos debemos aprender mucho. Por un lado, es claro que hubo una desidia imperdonable de parte de quienes dejaron que se construyera todo esto sin tomar los recaudos de seguridad sanitaria. Por otro lado, también es importante valorar que desde que este diario denunció el asunto, hubo una reacción de los vecinos involucrados y una alerta de representantes políticos dispuestos a cambiar esta grave realidad. Hay esperanza.