Ayer comentábamos la paradoja de que la limpieza de Montevideo duró lo que duró la visita del papa, demostrando por un lado que mantener la ciudad limpia es viable y, por el otro, que esto solo se activa por causas excepcionales, para después volver a fojas cero.

En los últimos días, una enérgica y saludable iniciativa de la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, contra una pintada callejera, y la reacción que explicitaron sus perpetradores, da idea de dónde se origina la paupérrima situación de Montevideo en este sentido.

La súbita prolijidad frenteamplista ante la visita papal no duró, a decir de Antía “ni 72 horas”. El 10 de noviembre, la alcaldesa mostró en las redes una pintada de la Juventud Comunista en un muro y se preguntó “¿Así cuidan los gobernantes la ciudad?”. Agregó: “a nosotros nos indigna. Estamos destinando recursos de los montevideanos para tener fachadas limpias, espacios públicos limpios”. Pero no quedó en la denuncia. Al día siguiente mostró a una cuadrilla de su municipio limpiando el muro vandalizado: “les quiero dejar tres conceptos. El primero, no importa que haya sido el Partido Comunista que haya pintado esto. Estoy en contra de toda pintada de partido político que no haya sido autorizada. Cuando pintás en un lugar que el propietario no te dejó hacerlo, eso es vandalismo. Segundo: chicos, ¡siglo XXI! Si quieren expresarse, dejar algún mensaje o lo que sea, tenemos las redes sociales. Va a ser mucho más barato y mucho más eficiente que lo hagan por ahí”. En tercer lugar, anunció que el edil nacionalista Juan Martín Bárcena presentaría al día siguiente un proyecto a nivel de la Junta Departamental, para que “a los partidos políticos que pintan en los espacios públicos se los pueda intimar y multar”.

Lo primero que nos viene a la mente son dos palabras: por fin.

Por fin una autoridad departamental tiene las agallas y la determinación para poner freno al vandalismo berreta de quienes se apropian del espacio público. Cuando votan en la Junta, niegan a la iglesia católica la solicitud de colocar una escultura de dos metros de alto en un lugar de la rambla, aplicando un criterio de falsa laicidad, que es más bien laicismo intolerante. Pero al mismo tiempo, mandan a sus brigadas juveniles a enchastrar los muros con consignas politiqueras.

¿Cree el lector que alguna autoridad departamental o dirigente del partido oficialista declaró algo a este respecto? Claro que no. Al contrario, la Juventud Comunista no tardó nada en divulgar un comunicado de protesta que los deja en evidencia más a ellos que a quien objetan. Dice textualmente que el debate sobre el espacio público quedó “atrapado en una mirada meramente higienista y punitiva” (sic). Que “algunos buscan reducir las expresiones políticas y artísticas callejeras a un problema de limpieza o vandalismo, alegando una supuesta neutralidad del paisaje urbano que, en los hechos, no existe”. Meten ahí con calzador una crítica a “la verdadera transformación y privatización visual y material de los barrios: la especulación inmobiliaria” y que “una ciudad pensada exclusivamente para el capital financiero y el turismo exige calles asépticas, despolitizadas y silenciosas, donde la única comunicación visual permitida sea aquella que tiene capacidad de pago: la publicidad comercial. En esa ecuación, el muro pintado incomoda porque rompe el monólogo del mercado y recuerda que en el barrio sigue habiendo conflicto, organización y deseo de transformación”.

El argumento termina siendo cómico de tan paradójico, porque son ellos mismos, los frenteamplistas, quienes están gobernando Montevideo desde hace 36 años, y a ellos competería poner límites a esa denostada “publicidad comercial”.

En el colmo de la tergiversación argumentativa, terminan evocando el trágico asesinato del grafitero Felipe Cabral (Plef) acaecido en 2019. ¿Pretenden comparar a una alcaldesa que toma estas medidas, con un criminal? Qué poco criterio y qué insultantes.

De todos los disparates que dice la Juventud Comunista en su declaración, destaca la crítica a lo que definen como “mero higienismo”. ¿Es negativa esa corriente de pensamiento y acción de política sanitaria, promotora de hábitos de limpieza que redundan en forma directa en la salud pública? Para ellos, aparentemente lo es.

¿Será por eso que el Frente Amplio es tan ineficiente e indolente en la higiene urbana desde hace tantos años?

Se ve que el higienismo no es lo de ellos, nomás. Y lo confiesan orgullosos.