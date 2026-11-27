En 1970, Mario Levrero, uno de los escritores uruguayos más importantes del siglo XX, publicó su colección de cuentos La máquina de pensar en Gladys. Definido por el crítico Ángel Rama como uno de los “raros” de la literatura nacional, Levrero continúa y acompaña la senda heterodoxa transitada por genios como Isidore Ducasse, Felisberto Hernández y Marosa Di Giorgio, aportando a la narrativa una imaginación desbocada, donde la angustia existencial y el humor estallan en imágenes surrealistas.

Uno de los alumnos más entusiastas del taller literario que impartía Levrero fue el escritor y gestor cultural Pablo Silva Olazábal. En homenaje a su maestro, Silva inauguró en 2010 un programa en Radio Uruguay al que bautizó como La máquina de pensar.

Ya no aludía al amor obsesivo del cuento original sino a otro tipo de obsesión: la de mantener encendida la llama del conocimiento y la cultura literaria y artística, en un medio público que, si existe, debe ejercer esa función más que ninguna otra.

En su década y media de trayectoria, La máquina de pensar fue un espacio abierto a los creadores compatriotas, sin distinción de corrientes estéticas ni ideológicas. Una ventana abierta a la riqueza y diversidad de nuestra cultura.

Pero por decisión de las actuales autoridades del Secan y las Radios Públicas, este programa dejará de emitirse a fin de año. La misma suerte correrán otros de Radio Cultura, como Música de dos orillas de Elbio López, El tungue lé de Nelson Caula, Par de reinas de Marcela Turubich y Susana Maisonnave y Parte del aire de Aris Idiartegaray. Se rumorea incluso que la marca “Radio Cultura” desaparecerá del dial, todo un síntoma de las actuales prioridades de gestión…

En estos días, el sindicato de trabajadores de Medios Públicos se está reuniendo para interferir en tan arbitrarias decisiones, notoriamente motivadas por lo que parece ser un cambio en el elenco de comunicadores. Es algo en lo que este gobierno ha puesto particular énfasis, cancelando contratos a profesionales y firmando otros con compañeros militantes, tal vez para blindarlos de las inseguridades del sector privado.

En la medida en que se respeten condiciones contractuales, está claro que las autoridades tienen la potestad de cancelar programas o promover otros (aunque tratándose de recursos públicos, esos cambios deberían producirse mediante llamados a concurso con las debidas garantías de imparcialidad).

Pero lo dudoso es que se corte por el lado de propuestas de vasta trayectoria, que han sido y seguirán siendo referentes de la promoción cultural del Uruguay posdictadura.

No es casual, en tal sentido, que circule una carta abierta dirigida al ministro Mahía, que está firmando un número creciente de intelectuales, para mantener en el aire el programa de Pablo Silva Olazábal por “la relevancia cultural y periodística de una propuesta que, durante casi diecisiete años, ha contribuido de manera sostenida a la difusión de la cultura y sus protagonistas”. Señala que ha visibilizado a “escritores, investigadores, artistas y diversos referentes del quehacer cultural, dando cabida tanto a figuras de reconocida trayectoria como a nuevas voces. Asimismo, cuenta con la participación de columnistas de diversas procedencias y especialidades: narradores, poetas, profesores, investigadores, especialistas en literatura, filólogos, entre otros”. En la misiva se agrega que La máquina de pensar “constituye una fuente de consulta para estudiantes e investigadores de distintas áreas de las humanidades” y que su retiro de la programación “supone una pérdida significativa para la radiodifusión pública y para la promoción de la cultura nacional”.

La radio del Estado se origina en 1929 para ofrecer en forma expresa un servicio de comunicación cultural y educativa. Lo mismo puede decirse de Canal 5, en 1963. El ministro de Instrucción Pública de entonces, Juan Pivel Devoto, formuló en su discurso inaugural el objetivo de “llevar los bienes de la inteligencia y el espíritu al mayor número de uruguayos”.

Hoy la pertinencia de los medios públicos es discutida por algunos, pero de lo que no hay duda es de que, en tanto existan, deberían ser funcionales a la promoción cultural y no a la repartija de contratos entre amigos.

Las actuales autoridades, ¿mantienen el objetivo que manifestara Pivel u optan por sustituirlo por el de usarlos para premiar fidelidades partidarias?

Deberían explicitarlo, para que nos enteremos al fin si quieren convertirlos en una máquina de no pensar.