Como durante varios días la basura se recogió en forma irregular y los contenedores empezaron a desbordarse, el intendente Mario Bergara le echó la culpa a Adeom. Dijo que estaban “todos los días” de asamblea y eso afectaba el trabajo. El director de limpieza de la Intendencia capitalina agregó que había un porcentaje alto de ausentismo. Adeom salió a defenderse, desmintió al Intendente y trasladó la responsabilidad por el mal servicio a la Intendencia.

Esto de pasarse la pelota para que nadie se haga cargo de la pesadilla que acecha a una ciudad permanentemente mugrienta, es una vieja práctica cuyo resultado es obvio: nadie asumirá la responsabilidad y el problema nunca se resolverá.

Sea por exceso de asambleas o por paros convocados por el sindicato, cuando ello sucede la situación de la basura en Montevideo empeora. Al decir “empeora”, estamos diciendo que una situación mala ya existente, se agrava aún más.

Ni el intendente ni los dirigentes sindicales parecen vivir con un contenedor bajo su ventana. Por lo tanto no tienen la menor idea de la dimensión del problema ni como afecta la vida cotidiana de quienes sí viven cerca de un contenedor, de quienes sí ven la mugre a su alrededor, de quienes caminan por la vereda de enfrente para evitar pasar por una acera percudida y maloliente para la cual ya no hay como limpiarla.

Estamos acostumbrados a que el sindicato entre en conflicto cada vez que viene las fiestas de fin de año y es razonable que la población se pregunte si el sindicato genuinamente está reivindicando algo o en realidad hacen huelga para tomarse unos días libres justo en esas fechas. Más cuando esto viene ocurriendo hace ya varios años.

Nada de esto le quita responsabilidad a Bergara. Cuando en 1990 asumió el primer intendente frentista, Tabaré Vázquez, vino con la promesa de erradicar los monstruosos basurales endémicos que crecían en diferentes puntos de la ciudad. Hay quienes insisten en que cumplió con su promesa porque los basurales desaparecieron. No fue así: no desaparecieron, se transformaron en otro tipo de basurales: los que se forman alrededor de los cerca de 10.000 contenedores que hay en la capital. Dejaron de ser aquello, pasaron a ser esto.

En definitiva, ni este intendente, ni los seis intendentes frentistas que lo antecedieron, ni los tres colorados que estuvieron en el primer período democrático, han dado con la tecla.

Insisten en probar nuevos mecanismos: que el camión recolector pase a determinadas horas, que instalar los contenedores, que crear un sistema de pequeños motocarros para recoger lo que está desbordado (apenas se van, se vuelve a desbordar) y ahora traer contenedores más chicos. Ninguna de las soluciones sirvió, no porque sean malas en si mismas, sino porque no atacan el nudo del problema.

Éste está en dos tipos de personas: los malos vecinos a quienes les da lo mismo tirar su basura adentro o afuera del contenedor (y vaya si los hay), y los hurgadores que revuelven y dejan todo afuera para llevarse lo que les sirve.

Mientras no se diseñe un método eficaz de sancionar a quienes ensucian, no habrá una solución definitiva. Si es mejor un mecanismo que otro, o si las medidas sindicales perjudican la limpieza será una discusión posterior, lícita pero posterior. Antes hay que terminar con los que día a día son la primera causa del problema. Y para ello hay que aplicar algún tipo de sanción que obligue a corregir conductas inapropiadas.

También la Coalición Republicana deberá tomar nota de esto, si quiere ganar la Intendencia de Montevideo y si pretende que una eventual gestión suya muestre resultados. Ninguna promesa sirve si no se va al meollo del asunto.

Decir que hay que aplicar sanciones no es fácil, ya que ello implica saber cuales deben ser para que realmente se cumplan. También deben servir para que el transgresor no vuelva a hacer lo que hacía con la basura. Por lo tanto, el mensaje debe ser inequívoco, sin por eso ser abusivo. Su aplicación implica tener gente recorriendo la ciudad, en una propuesta que, de ser efectiva y al disminuir las transgresiones, eventualmente llevará a disminuir esa vigilancia.

Si realmente se quiere solucionar un problema acuciante, es por ahí que hay que empezar. En esto debe dejarse de lado toda demagogia. Pero de no tomar una decisión contundente, Montevideo seguirá viviendo en medio de la mugre y corriendo peligro de alguna alarma sanitaria. Presumimos que nadie quiere llegar a ese extremo.