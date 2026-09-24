Burócratas o empresarios

Daniel Murdoch | Montevideo

@|Hace muchos años, mi suegro me contó una anécdota; él estaba escuchando el discurso de un Ministro que en determinado momento dijo “porque el gobierno…”, y expuso su argumento en contra de algo que se había hecho. No importa ya quién era, hace muchos años, pero lo esperó para saludarlo y le dijo: “Fulanito, el gobierno eres tú”, ya que era un Ministro de ese gobierno.

Durante el gobierno del Dr. Lacalle Herrera se legisló la Ley de Puertos. Habilitó a privados a invertir en un puerto que era de la época paleolítica. Si no recuerdo mal tenía solo 50 enchufes para contenedores refrigerados, en un mundo que ya se movía casi solamente con contenedores.

Una empresa extranjera decidió invertir en Uruguay y le ofreció hacer una terminal de contenedores especializada e incorporar al Estado con el 20% de la propiedad. Las críticas desde la izquierda fueron hasta absurdas: que se iba a privatizar parte de la bahía al rellenar y hacer una explanada, que se iba a perder la balsa del Neptuno (ya no existe ni la balsa ni el Neptuno), etc.

Las tontas oposiciones no mellaron al gobierno que negoció la sociedad con Katoen Natie y se arrancó con una sub-estación y 1.500 enchufes para contenedores.

De no tener casi actividad, se sumaron grúas nuevas y el puerto de escala revivió. Y se siguió con la reforma del muelle, nuevas grúas y no sé si estoy equivocado pero creo que cerca de 6.000 conexiones para contenedores refrigerados.

Mientras la actividad de la terminal crecía, se estaba dando trabajo a ciudadanos que antes no lo tenían. De a poco se iba creciendo. Como toda empresa.

Hoy la TCP (20% del Estado) está parada por los trabajadores. Eso es parte de lo que forman las relaciones laborales; lo que me asombra es que haya dos jerarcas (la Ministra del MTOP y el Secretario de la Presidencia) que hablen de la empresa como que les fuera ajena. ¡Señores, la empresa son Ustedes! Son los que tienen que defenderla porque integran el 20% del directorio.

Como decía al principio. No saben lo que quieren ser.