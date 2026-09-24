Ballenas en el Este

Horacio | Maldonado

@|El pasado domingo me encontraba junto a varios centenares de personas observando el espectáculo que nos brindan las ballenas todos los años; en esta oportunidad estaban frente a las paradas 36 y 37 de la Playa Mansa muy próximas a la costa.

Minutos después, una lancha se aproximó a las mismas en forma por demás peligrosa, por lo que llamé a la Prefectura Naval de Punta del Este solicitándoles, utilizando la radio, le indicaran a la lancha que se retirara de la zona inmediatamente, pues agredían con su irresponsable accionar a las ballenas.

Para mi sorpresa, el Oficial de Prefectura me informó que dicha lancha pertenecía a ellos y que transportaban a un grupo de biólogos; es decir, quienes deben proteger a las ballenas estaban agrediéndolas, situación ésta que provocó indignación a quienes estábamos observando.

Minutos después observamos que una segunda lancha de mayor porte venía a alta velocidad desde el puerto. Llamé nuevamente a la Prefectura para que solicitara, vía radio, que no se aproximaran a las ballenas, pero fue inútil, llegaron y se ubicaron todavía más próximo a las mismas.

Denuncio los hechos para que aquellos que tienen la obligación de proteger no sean los agresores; y si el fin es la observación por parte de los biólogos, que utilicen drones a tales efectos.

