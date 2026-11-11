Lo que causó León XIV en el país de Francisco I

Soren Kierkegaard explicó que vivir cristianamente, o sea de manera verdaderamente cristiana, es a la vez irrenunciable e imposible de cumplir. No obstante, aun aceptando ese carácter de imposible, igual cuestionó al cristianismo burgués, acusándolo de cometer la peor de las herejías: “jugar a ser cristianos”.

Muchos Papas vivieron rodeados de los que juegan a ser cristianos. Pero otros muchos no. Igual que pontífices como Juan XXIII y Francisco I, León XIV entiende la paradoja planteada por el filósofo danés y la hipocresía que consideró herética, porque habitó los rincones más vulnerables de la sociedad.

Robert Francis Prevost pertenece a la orden de los agustinos. Ha leído en profundidad a Agustín de Ipona. Paladeó cada párrafo de “De Civitate Dei”, el libro que condensa el pensamiento de aquel monje del norte de Africa, que vivió entre los siglos IV y V. En ese pensamiento, la filosofía de Platón recibe un soplo de la visión religiosa de Manés, el monje persa del siglo III que fusionó rasgos del cristianismo, el budismo y el zoroastrismo para crear una cosmología en la que un mundo de luz y bondad coexiste en permanente tensión con un mundo de oscuridad y malevolencia.

León XIV siempre se atreve a confrontar con esas sombras en cuyos pliegues se agazapan el desprecio por el otro y la crueldad. Por eso un día bajó del trono de Pedro y fue un ciudadano más de Estados Unidos. León XIV volvió a ser Robert Francis Prevost, ciudadano norteamericano de Chicago, Ilinois, para votar por correo en las elecciones de medio término.

Es el primer Papa que vota en comicios de su país, señal inédita de valoración de la democracia del Estado de Derecho, que implica división de poderes y límites institucionales a los gobernantes. Desde el mensaje evangélico y también desde los valores liberal-demócratas, León XIV ha irradiado una imagen de auténtica humildad y una visión de la sociedad y el mundo que va a contramano de lo que irradia Trump y sus émulos europeos y latinoamericanos: arrogancia y desprecio por los débiles.

Lo hizo desde que asumió el pontificado, pero pocas veces ha sido tan explícito como en Argentina. La iglesia del país de Francisco lo puso al tanto de las políticas de Javier Milei que desprotegen a las personas con discapacidades y a las que sufren enfermedades, además de los ancianos y otros sectores vulnerables de las sociedades. También lo pusieron al tanto de la violencia verbal del presidente, sus insultos a los que disienten, las humillaciones públicas que profiere, incluso a su vicepresidenta, y la desfinanciación de la ciencia y de la protección del medio ambiente.

Sabe León IV que el oficialismo en Argentina exalta la crueldad y maneja escuadrones de “haters” y bots en las redes para imponer censura por amedrentamiento mediante los insultos y las difamaciones. A todo eso se refirió el pontífice en su visita a la Argentina. Lo hizo con palabras y con gestos, sin perder el equilibrio que lo caracteriza y sin caer en la demagogia.

Milei y su gobierno fingieron demencia mientras el aparato propagandístico que manejan practicó a mansalva el linchamiento en las redes para silenciar a los que señalaban lo evidente. La demencia fingida incluyó la difusión de la delirante interpretación de que todo lo dicho por el Papa coincide con todo lo que hace y dice el presidente ultraconservador. Una muestra más de desconexión con la realidad visible.

Por cierto, nadie en la oposición puede sentirse bendecida por las palabras del obispo de Roma. Sus alusiones a la corrupción tocan por igual al gobierno de Milei y al arco opositor casi completo. Pero el presidente libertario que repudió el concepto “justicia social” y llama “comunistas empobrecedores” a quienes reivindican lo que postula la Doctrina Social de la Iglesia, fue contundentemente contestado por el Papa. Ese sacerdote agustino que eligió como nombre pontificio el que lo postula continuador del Papa decimonónico León XIII, autor de Rerum Novarum, la encíclica en la que nace la Doctrina Social de la Iglesia y su concepto central: la justicia social.