En la recta final, a un puñado de días para definir el próximo gobierno de España, cuando el grueso de las encuestas sentenciaba a Pedro Sánchez a una derrota inexorable, apareció el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dando al Partido Socialista Obrero Español (PSO) una ventaja de diez puntos sobre el Partido Popular (PP) y mostrando una caída en la intención de voto a Vox.

La misma encuesta muestra a las distintas expresiones de la izquierda radical en situación agonizante, pero de ser la que mejor refleja lo que ocurrirá en las urnas, la mayoría de los españoles se inclinarían por un gobierno de centroizquierda antes que pasar el poder a una coalición en la que el centroderechista Alberto Núñez Feijoo deba gobernar a la sombra del conservadurismo radical que representa Santiago Abascal.

La credibilidad del CIS está relacionada al tamaño de las muestras que utiliza, que normalmente duplican a las utilizadas por los demás encuestadores. De todos modos, que se financie con presupuestos públicos y dependa administrativamente del Ministerio de la Presidencia suele atenuar el impacto de sus resultados. También que lo encabece desde el 2018 José Félix Tezanos, un sociólogo respetado pero históricamente vinculado al PSOE.

Como fuere, los diez puntos de ventaja que el CIS otorga al PSOE dan una luz de esperanza al partido que encabeza el actual gobierno, porque contradice fuertemente el resto de las encuestas. Si el domingo las urnas cumplen su vaticinio, España seguirá siendo el país europeo en el que la centroizquierda se mantiene al frente de un gobierno sostenido por socios de la izquierda radical y del separatismo.

Con la excepción de la encuesta del CIS, el PP encabeza los sondeos, pero sin lograr el número de bancas que lo independizaría de Vox, el partido del conservadurismo extremo al que debería recurrir para poder formar gobierno. Y aún en ese caso, la suma de bancas de ambas fuerzas debería alcanzar las 350 que se necesitan para formar gobierno. Si no llegan, el PP se encontrará nuevamente, como en el 2023, con la cuadratura de círculo que le impidió a Núñez Feijoo convertirse en presidente.

Ocurre que, si además de los votos de Vox, el PP necesitara sumar otros apoyos, por caso del PNV, Junts x Cat, la Coalición Canaria, el Bloque Nacionalista Galego o alguna otra fuerza regional de centroderecha, encontrará el rechazo de los nacionalismos a permitir un gobierno en el que esté la ultraderecha que desciende del franquismo, la dictadura que sofocó las identidades regionales con un brutal centralismo castellanizante desde 1939 hasta la muerte del general Francisco Franco.

En el 2023 había ganado Alberto Núñez Feijoo, pero el PP quedó atrapado en la cuadratura de círculo que le dio a Pedro Sánchez la oportunidad de seguir gobernando en sociedad con el independentismo catalán y vasco. Aunque esta vez esos socios estarán más reacios y le exigirán más de lo que le exigieron para apoyar su actual investidura, la izquierda deberá mostrar más músculo y habrá que ver si lo logra Ada Colau con el Frente Amplio.

Lo cierto hasta el momento es que la mayoría de las encuestas muestran a Sánchez en el segundo lugar y a Núñez Feijoo como ganador del debate del pasado jueves, en el que se dedicó a poner al líder del PSOE contra las cuerdas con un inagotable arsenal de preguntas y señalamientos que no encontraban respuestas.

La apuesta de Sánchez fue mostrarse moderado y mostrar a su adversario como un agresivo matón que evitaba dialogar o debatir, recurriendo a verbales bombardeos de saturación. Para muchos, una estrategia errada, pero tratándose de Pedro Sánchez mejor no descartar nada. Lleva ocho años desplegando astutas jugadas y surfeando desaguisados de todo tipo como para darlo por acabado.

Este jueves es el debate final y en esa oportunidad estarán el líder de Vox Santiago Abascal y la frenteamplista Ada Colau. La pregunta es si la ampliación del debate puede alterar el resultado y, en ese caso, a cuál de los dos principales contendientes, Núñez Feijoo y Sánchez, favorecerá el cuádruple duelo.