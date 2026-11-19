La investigación en fusión nuclear abre nuevas oportunidades para la cooperación regional. Argentina y Uruguay cuentan con capacidades complementarias en ciencia, tecnología, medicina e industria que podrían posicionarlos en el desarrollo de una de las fuentes de energía del futuro.

La fusión nuclear, proceso por el cual núcleos atómicos livianos se combinan y liberan grandes cantidades de energía, se perfila como una alternativa prometedora frente a los desafíos energéticos globales. Considerada una fuente potencialmente limpia, segura y de gran disponibilidad, su desarrollo concentra importantes esfuerzos científicos y tecnológicos en todo el mundo.

A mediados de noviembre pasado se realizó en Buenos Aires, el Congreso Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN) congregando a expertos nacionales e internacionales en la materia. En la oportunidad se presentó el poster “Uruguay y Argentina Fusionados”, un trabajo de aproximación a las diferentes trayectorias de estos países con capacidades diferentes pero con posibilidad de complementación.

Argentina cuenta con una experiencia consolidada en investigación nuclear, física de plasmas y desarrollo tecnológico. Instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el CONICET y universidades nacionales trabajan en el estudio del comportamiento de los plasmas, la estabilidad, el transporte de partículas y los materiales necesarios para futuros dispositivos de fusión.

A estas capacidades se suman desarrollos en aceleradores de partículas, producción de radiofármacos, análisis por activación neutrónica y nuevas aplicaciones médicas, entre ellas la terapia por captura de neutrones en boro (BNCT), que investiga alternativas para el tratamiento de determinados tumores.

Uruguay, por su parte, posee experiencia en aplicaciones nucleares y radiológicas en medicina, investigación, industria y monitoreo ambiental. El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) desarrolla actividades vinculadas a la producción de radiofármacos y al uso de isótopos para diagnóstico y tratamiento. Asimismo, nuestro país cuenta con antecedentes de investigación nuclear a través del reactor que funcionó en el Centro de Investigaciones Nucleares entre 1966 y 1985. Su acuerdo de cooperación científica y técnica con el CERN, firmado en 2024, representa otra oportunidad para fortalecer la formación y la participación internacional de sus investigadores.

Aunque Uruguay mantiene restricciones legales al uso de energía nuclear para generación eléctrica, esto no impide el desarrollo de aplicaciones científicas, médicas y tecnológicas bajo los correspondientes marcos de control y autorización.

Entre los principales desafíos compartidos aparecen la necesidad de financiamiento sostenido, la formación y retención de recursos humanos especializados y el acceso a infraestructura experimental. Sin embargo, también existen oportunidades en áreas como aceleradores, diagnósticos, materiales, separación isotópica de litio, purificación y almacenamiento de hidrógeno y tecnologías vinculadas a futuros reactores de fusión.

La articulación entre instituciones científicas, universidades y empresas industriales podría ser clave para transformar el conocimiento en desarrollos concretos y competitivos.

La cooperación científica, la innovación y la integración tecnológica aparecen así como herramientas fundamentales para que ambos países participen activamente en una transformación energética que podría marcar el futuro de las próximas generaciones.

