Carina Errico

Hablar de energía nuclear es adentrarse en un fenómeno que puede tener aplicaciones muy diversas. La fisión nuclear, al liberar enormes cantidades de energía contenida en el núcleo del átomo, dio lugar tanto a desarrollos tecnológicos como a usos que marcaron profundamente la historia contemporánea. Con el tiempo, la energía nuclear dejó de estar asociada exclusivamente a su dimensión militar y pasó a formar parte de distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello.