¿Qué debo hacer para no caer en estafas a la hora de invertir?

En las últimas semanas, el Banco Central (BCU) ha lanzado varias advertencias por empresas que no están registradas, buscan captar dinero de las personas prometiendo rentabilidades únicas y podrían ser estafas piramidales (ver aparte).

“El desarrollo de la tecnología y la utilización de internet como plataforma para prestación de todo tipo de servicios es una oportunidad y también un gran desafío para controlar y supervisar empresas que pretenden realizar actividades reguladas sin las autorizaciones correspondientes y en algunos casos con el objetivo de estafar a usuarios inadvertidos”, sostiene el presidente de la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios (CAIU), Pablo Rubio.

¿Qué cuidados se deben tener para que el ahorro no vaya a cualquier parte? ¿Cómo detectar cuál empresa es seria y cuál no? De esos y otros aspectos trata este Finanzas de Bolsillo.

Lo primero que hay que hacer antes de confiar nuestros ahorros (por pequeños que sean) en una entidad o plataforma, es verificar si la misma está autorizada o registrada en el Banco Central (BCU). “Sólo las entidades registradas han obtenido autorización para prestar dichos servicios tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos de capacitación y garantías entre otros, quedando sujetas a los controles de los organismos supervisores”, señala la CAIU.

Para ello, basta con ingresar al sitio web del BCU (www.bcu.gub.uy), haciendo clic en “Sistema Financiero”, luego “Mercado de Valores” y finalmente en “Instituciones”. En esta sección aparecen los asesores de inversión y gestores de portafolios, así como los intermediarios de valores, autorizados a realizar actividades reguladas dentro del mercado de valores con los datos de sus directores, accionistas y personal superior además del domicilio y datos de contacto.

Asesores y gestores no se hacen del dinero El presidente de la CAIU aclara que “ni el asesor de inversión ni el gestor de portafolios realizan intermediación financiera ni intermediación en valores, ya que su propia actividad consiste en asesorar en inversiones y gestionar portafolios de inversión de clientes, pero no intermediar ni ejecutar operaciones por cuenta propia. Quiere decir que el gestor de portafolios y el asesor de inversión de acuerdo a la normativa vigente no se hacen de los valores de los clientes ni asumen frente a éste una obligación de devolución de los mismos, sino que simplemente aconsejan o canalizan o gestionan las inversiones que el cliente hace a su nombre y por cuenta propia”.

Rubio sugiere que si la entidad no aparece registrada, se compruebe si el BCU u otros supervisores han difundido una advertencia sobre dicha entidad y la posibilidad de estar prestando servicios de inversión sin estar debidamente habilitada para ello.

A su vez, agrega que “si la entidad no aparece en ninguno de los dos buscadores anteriores, puede ampliar la búsqueda en la página web de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés: www.iosco.org) donde los organismos supervisores de otros países incluyen las advertencias de este tipo”.

Hay que tener en cuenta que las entidades que no han sido objeto de advertencia no son necesariamente entidades autorizadas ya que es posible que sus actividades irregulares aún no hayan sido detectadas por los organismos supervisores competentes.

¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta para poder colocar el ahorro? Según el presidente de la CAIU, hay seis que deben chequearse antes de invertir el dinero.

En primer lugar, hay que “adoptar una actitud proactiva en la consulta de las características del servicio y de la inversión” que se le está proponiendo y obtener información por escrito de la entidad de que se trate.

También hay que “desconfiar de las llamadas o correos inesperados, urgencia de la inversión, bonificaciones de entrada, esquemas piramidales en los que le pidan que también capte clientes, presión psicológica tendiente a que adopte una decisión inmediata, mención o utilización del logo del BCU. Recuerde que el BCU nunca le invitaría a realizar una inversión”, advierte.

Las últimas advertencias del BCU sobre empresas Recientemente el Banco Central (BCU) emitió una advertencia para el público en general y para los inversores o ahorristas en particular, sobre dos firmas que ofrecen servicios a través de redes sociales y otros medios, bajo la modalidad de cursos de capacitación o eventos. Las firmas “Be” (anteriormente conocida como Melius) y “Experiencia SKY TEAM” no están inscritas ante el regulador, ni cuentan con la habilitación necesaria para operar. Además, el BCU dijo que podrían estar involucradas en operaciones de estafas “piramidales”.

El tercer punto es clave, según Rubio: “desconfíe de altas rentabilidades sin riesgo. Desconfíe de productos complejos. No invierta en lo que no comprenda”.

Luego hay que “prestar atención a comisiones y gastos de entrada, administración y salida”, añade.

En quinto lugar, hay que “asegurarse de que los productos que le ofrecen existen y contrastar la información que le aportan sobre la cotización de los valores que quieren vender”, dice Rubio.

Por último, hay que “desconfiar si no le solicitan información: los asesores de inversión y gestores de portafolios autorizados que le ofrezcan un producto deben evaluar su conveniencia (experiencia y conocimientos) y/o idoneidad (experiencia y conocimientos, situación financiera y objetivos de inversión) a través de un perfil o cuestionario”.

Adicionalmente, se recomienda que ante cualquier incidente sospechoso de fraude, se ponga en conocimiento del BCU al mismo.

¿Cómo se elabora un perfil de inversor?

Previo a invertir, un asesor, gestor o corredor debe elaborar un perfil de quien invierte. Para eso, “expresamente” tienen que considerar varias circunstancias personales del cliente, según Rubio.

Por un lado, la “edad y el horizonte de tiempo de la inversión, que determinan cuánto tiempo está dispuesto a esperar para que la inversión alcance los objetivos definidos”. Luego “los ingresos percibidos, así como los que espera obtener”.

También debe tener en cuenta “el patrimonio, que representa el respaldo económico con el que cuenta”. En cuarto lugar “las obligaciones financieras contraídas que puedan condicionar su capacidad de ahorro”.

Adicionalmente el asesor o gestor debe evaluar “la capacidad de ahorro del cliente, que le permitirá aprovechar oportunidades o hacer frente a imprevistos”. También deberá saber “la tolerancia al riesgo como medida de lo que esté dispuesto a arriesgar”.

Como séptimo punto en el armado del perfil de inversión, están “los conocimientos financieros que faciliten la comprensión del cliente respecto de los instrumentos en los que invertirá”, sostiene Rubio.

Finalmente, hay tres aspectos clave en el armado de ese perfil: objeto de la inversión, rentabilidad deseada y experiencia previa en materia de inversiones.

El presidente de la CAIU señala que “una vez asignado el perfil y acordada la estrategia de inversión correspondiente, deberán ser notificados al cliente, debiendo obtenerse su conformidad por los medios previamente acordados y guardar la correspondiente constancia”.

Por último, recuerda que la principal diferencia entre lo que hace un gestor de portafolios / asesor de inversión en comparación con el intermediario de valores es que “en el caso del asesor y gestor la operación jamás pasa por su patrimonio si no que se realiza directamente en las cuentas abiertas por los clientes a su nombre en bancos o intermediarios de valores que son quienes ejecutan las inversiones”.