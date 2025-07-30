Sindicato lácteo le realizó una serie de propuestas a Claldy para evitar 50 despidos: ¿de qué se tratan?

Redacción El País

Tras una reunión de casi cuatro horas y dos cuartos intermedios, la novela entre la empresa Claldy y sus trabajadores tendrá otro capítulo. Es que este lunes la empresa láctea con base en Río Negro le ratificó a sus empleados que, en el marco de un nuevo proceso de reestructuración, eliminarán 50 puestos de trabajo de una plantilla total de unas 200 personas, incluyendo permanentes y zafrales y ayer el sindicato presentó una contrapropuesta.

Claldy no le dio otros detalles de la reestructura a sus empleados ni el lunes ni ayer, tras una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para analizar la situación.

En diálogo con El País, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Pedro Toledo, comentó que durante la reunión el sindicato le realizó una serie de propuestas para eliminar los despidos y tratar de evitar el “planteo cerrado” de los directivos de la empresa.

. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

A pesar de reconocer que Claldy “está atravesando un mal momento” y que “está en crisis”, el planteo que le hizo la FTIL al directivo de Claldy se centra en pactar seguros de paro rotativos con reducción de jornada laboral por un plazo de tres meses (en este caso, buscan distribuir el impacto de la reducción de personal entre un mayor número de trabajadores, evitando despidos directos) y que sea “equitativo”, es decir, que también entren al seguro de paro los encargados y los “mandos medios”.

En este caso, buscan que el inicio del seguro de desempleo se de a partir del 1° de septiembre y que luego hayan evaluaciones periódicas del rendimiento en la planta.

Otra de las propuestas hecha por la FTIL fue que la empresa cese los contratos a término, es decir, los zafrales. En este caso, Toledo dijo que los contratos de los 20 trabajadores zafrales culminan el 14 de agosto, por lo que también se propone no renovar los contratos de estos empleados como una forma de reducir la cantidad de personal sin recurrir a los despidos y que, de aceptar esta propuesta, sean 30 los trabajadores que vayan a seguro de paro rotativo.

La tercera propuesta de la FTIL a Claldy fue minimizar la cantidad de despidos a través de retiros voluntarios o jubilaciones.

Planta de Claldy. Foto: Darwin Borrelli / Archivo El País

Según Toledo, estos puntos son “el modo que tenemos de tener menos impacto en los puestos de trabajo”. Sin embargo, aseguró que “no es una propuesta que la empresa entienda”, ya que durante las últimas semanas Claldy realizó -sin previo aviso- un análisis de producción de su plantilla para designar a los elegidos a quedarse.

Esto cayó como un balde de agua fría entre los trabajadores, quienes se enteraron del tema durante la reunión tripartita de este martes.

“No hubo ningún informe que le haya llegado al sindicato”, agregó Toledo, haciendo énfasis en la falta de comunicación con los directivos de la empresa.

Por ello, Toledo cree que esto es una “cacería de brujas” y además entienden que la empresa cuenta con “otros criterios” para realizar estas evaluaciones. La próxima reunión tripartita será este jueves, en donde la FTIL y los trabajadores de Claldy contarán con más detalles de los pasos a seguir de aquí en adelante.