Sindicato de supermercados continúa movilizándose ante la falta de avances de los Consejos de Salarios

Redacción El País

La Coordinadora de Sindicatos de Supermercados (CSSU) continúa movilizándose debido a la falta ante la falta de avances por Consejos de Salarios. En la víspera se manifestaron en el interior del local de Ta-Ta en el Cerro, aunque sin obstruir la circulación del público, en tanto para mañana hay previstas nuevas medidas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó al sindicato y a la Asociación de Supermercados (ASU) a una reunión tripartita el martes pasado, en la que de acuerdo con lo que comentó la dirigente sindical, Paula Espíndola, no se registró ningún avance en la negociación.

Ahora la cartera volvió a citar a las partes para un nuevo encuentro que se desarrollará el próximo martes.

Mientras el sindicato llevará a cabo una nueva movilización prevista mañana sábado en el Supermercado Bocata ubicado en Avenida 8 de octubre y Pascual Paladino.

Una movilización similar se realizó el pasado 8 de noviembre en el Géant de Nuevo Centro. Fuentes del sector empresarial informaron que en esa oportunidad, se solicitó una orden de desalojo al Poder Judicial ya que los trabajadores se encontraban obstruyendo el área de la plaza de comidas. Además, agregaron que este tipo de movilizaciones generan un impacto relativo y no descartan solicitar una nueva orden de desalojo.

Espíndola explicó a El País que en función del resultado del diálogo previsto para el martes próximo, el gremio evaluará realizar nuevas movilizaciones y paralizar determinados sectores dentro de los locales de algunos supermercados durante fechas más cercanas a las fiestas tradicionales.

Espíndola sostuvo que la propuesta planteada por la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) contiene pautas salariales por debajo de las que fijó el Poder Ejecutivo, los incrementos previstos se encuentran por debajo del 4%.

“Siguen abriendo cadenas y los sueldos continúan sumergidos”, señaló y agregó que los principales reclamos del gremio incluyen horas por salud mental, licencias especiales por cuidado y un acuerdo que proteja cambios de horario por mutuo acuerdo.

Espíndola señaló que durante la última instancia tripartita, ASU realizó algunas modificaciones a la propuesta inicial que incluye un día extra de licencia para personas a cargo de niños menores. Según confirmaron fuentes del sector empresarial, las partes se encuentran negociando establecer un aumento salarial basado en un promedio entre todas las categorias.

Otra de las principales modificaciones resaltadas por la dirigente fue que ASU planteó el aumento nominal establecido por el Poder Ejecutivo y una prima por presentismo de $ 2.700 a partir del 1° de enero del próximo año. “Es insuficiente para nosotros porque deja afuera la antigüedad”, señaló.

En tanto fuentes de la patronal señalaron a El País que se encuentran negociando el porcentaje de incremento salarial, que en un principio tenía previsto que fuese en base a la encuesta de expectativas empresariales, aunque confirmaron que irán en línea con la pauta fijada en su momento por el Poder Ejecutivo.

Además, agregaron que uno de los desafíos más importantes del sector es que el incremento salarial no se puede trasladar a los costos.

La CSSU es parte de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) y reúne alrededor de unos 3.000 afiliados entre empleados de las cadenas Disco, Devoto, Géant, El Dorado, Tienda Inglesa, Multi Ahorro, Macro Mercado y Ta-Ta.res, las disculpas del caso.