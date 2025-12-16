Sindicato de El Emporio de los Sándwiches retoma conflicto y evalúa movilizarse en shoppings

Redacción El País

El sindicato de El Emporio de los Sándwiches evalúa movilizarse en sucursales ubicadas en los shoppings si no se llega a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la empresa luego de que el gremio denunciara "hostigamiento" por parte de un nuevo encargado, según comentó a El País el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría.

Las partes mantuvieron una reunión tripartita de casi cuatro horas en el MTSS el lunes y debido a que no se llegó a un acuerdo, se continuará mañana. "Si no hay acuerdo (el conflicto), se va a complicar", dijo Echevarría y agregó: "Se van a tomar otras acciones como advertencia".

El País se comunicó con ejecutivos de El Emporio de los Sándwiches quienes "a solicitud del MTSS" declinaron brindar declaraciones, tal como sucedió en anteriores oportunidades.

El Emporio de los Sándwiches El Emporio de los Sándwiches

Los conflictos en El Emporio de los Sándwiches comenzaron hace unos meses cuando los trabajadores denunciaron "acoso, discriminación y amenazas por parte de la empresa". Semanas más tarde y luego de varias instancias en el MTSS, las partes llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a mantener un "buen clima de trabajo".

Según el comunicado divulgado en noviembre, al que accedió El País, El Emporio de los Sándwiches asegura que "no se tolerará desde ningún punto de vista cualquier acto de violencia ya sea física o verbal, acoso o actos discriminatorios, haciendo regir en esos casos el poder disciplinario que tiene la empresa".

El presidente de la Mesa Coordinadora del Pan denunció "hostigamiento" por parte de un nuevo encargado contratado hace unas semanas. "Los mandos medios no actúan conforme al acuerdo", dijo.

Luego de que la Mesa Coordinadora del Pan —que agrupa al sindicato de El Emporio de los Sándwiches— denunciara que la empresa "no acepta la organización sindical", el nuevo documento indica: "Se recuerda que todos los trabajadores tienen derecho a afiliarse o no afiliarse a una organización sindical sin recibir presiones de ningún tipo tanto por parte de la empresa como del sindicato y sin que ello implique un trato diferencial entre trabajadores o en el trato con la empresa".

Echevarría sostuvo que el sindicato de El Emporio de los Sándwiches contaba con unos 100 empleados en total, de los cuales había 30 agremiados y luego de renuncias y despidos, hoy quedan unos 15 sindicalizados.

Por otra parte, Echevarría resaltó que uno de los principales problemas que presenta la Mesa Coordinadora del Pan está vinculado al Fondo de Garantía de Créditos Laborales que tiene como objetivo cubrir las contingencias generadas ante la insolvencia del empleador. El dirigente sindical sostuvo que por un "vacío legal", la interpretación de la normativa es amplia y por este motivo, extrabajadores de la firma La Sin Rival no cobraron despido.

Echevarría agregó que se trabajará en conjunto con la Cámara de Diputados para buscar una alternativa a la interpretación.